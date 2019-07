Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a raspuns, in emisiunea Denisei Rifai, la intrebarea legata de taierea salariilor pusa pe seama liberalilor in eventualitatea preluaarii guvernarii: ”Sa știe toți angajații din sectorul public ca PNL, ca asta e campania care se face acum ca vom taia salariile, PNL nu va taia…

- Viorel Catarama, presedintele Dreptei Liberale (DL), a declarat duminica, la Antena 3, ca va candida la alegerile prezidențiale. Acesta a afirmat ca in Romania exista o clasa privilegiata, aparținand aristocrației bugetare, care primește venituri nemeritate. „Exista o clasa privilegiata aparținand aristocrației…

- Presedintele american Donald Trump considera ca unele importuri de vehicule si de componente auto reprezinta un pericol pentru securitatea nationala, dar a amanat cu pana la sase luni decizia de a impune sau nu tarife, pentru a continua discutiile cu Uniunea Europeana si Japonia.

- Totusi, YSK trebuie inca sa decida asupra principalei solicitari din partea Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP), prin care acesta cere o reluare a scrutinului municipal de pe 31 martie de la Istanbul, invocand alegatii de fraude.Sambata, formatiunea AKP a presedintelui Recep Tayyip…

- O tanara din America și-a pus viața in pericol de dragul unei fotografii. Aceasta s-a agațat la mare inalțime pe un pod, deasupra unui rau plin de crocodili. Mckeena Knipe, model și actrița din America, a fost in vacanța in Costa Rica. Tanara, in varsta de 24 de ani, a mers sa viziteze zona in care…

- Sasha Lopez, unul dintre cei mai de succes DJ si producatori din industria muzicala autohtona, lanseaza astazi un nou single: „The Blame”. Cu un istoric ce include peste 10 ani de hit-uri internationale, doua discuri de aur si prezente in topuri din tari precum Japonia, Spania, Italia, Germania, Canada…

- Circa 400 de angajati ai fabricii de masini de gatit Electrolux din Satu Mare au inceput, luni, a sasea saptamana de greva generala, nemultumiti de nivelul de salarizare, trei dintre ei intrand in greva foamei. Sindicalistul Cristian Campan a declarat la protestul din fata fabricii ca nu a fost o decizie…

- Radu Filipescu (64 de ani), detinut politic si coleg de penitenciar cu Iulius Filip, a declarat pentru „Adevarul” ca nu a auzit de procurorul Augustin Lazar in perioada in care a fost incarcerat la Aiud. In plus, Filipescu crede ca deciziile privind eliberarea detinutilor erau luate de Securitatea de…