Stiri pe aceeasi tema

- Formatia britanica The Prodigy, care urma sa cante in inchiderea festivalului de muzica Eurockeennes, a anuntat anularea „cu efect imediat“ a turneului international, la doua zile de la moartea solistului Keith Flint.

- Keith Flint, vocalul formației engleze Prodigy, suferea de depresie din cauza desparțirii de soția lui, dj-ul de origine japoneza Mayumi Kai.Keith Flint a fost gasit mort, la varsta de 49 de ani, luni dimineața, in locuința sa, din comitatul Essex.

- Keith Flint a fost gasit mort in locuința sa din Dunmow, Marea Britanie, relateaza The Sun. Colegii acestuia au confirmat decesul, intr-un mesaj in care anunța ca solistul trupei The Prodigy s-a sinucis.

- Keith Flint, vocalul trupei The Prodigy, a murit la varsta de 49 de ani. A fost gasit fara suflare luni, la locuința sa din Essex, in Marea Britanie, potrivit The Guardian. Trupa a facut o declarație in care se spune ca „Este un mare șoc și tristețe sa confirmam decesul fratelui și celui mai bun …

- „Am fost solicitati sa intervenim luni in ajutorul unui barbat la o adresa din Brook Hill, North End, in jurul orei 08:10. Am intervenit si, din nefericire, s-a confirmat decesul barbatului in varsta de 49 de ani. Rudele sale au fost informate. Decesul nu este considerat suspect si a fost pregatit un…

- Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții poliției, Keith Flint a fost descoperit mort, in dimineața zilei de luni, in casa sa din Essex. Polițiștii fusesera solicitați sa verifice adresa respectiva de catre vecinii ingrijorați pentru soarta artistului. Moartea sa nu este considerata…