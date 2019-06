Ce decizie a luat Instanta Suprema in dosarul in care Darius Valcov a fost condamnat la opt ani de inchisoare

Stiri pe aceeasi tema

- Joi 6 iunie, magistrații Curții de Apel Pitești au dat sentința definitiva in dosarul asfaltarii drumului care duce catre vila fostei secretare a lui Tudor Pendiuc, Carmen Lis. Fostul primar Tudor Pendiuc a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare, aceeași pedeapsa primind-o și Mircea Braniște,…

- Judecatorii ICCJ l-au condamnat pe liderul PSD in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, dosar in care Liviu Dragnea a fost acuzat de instigare la abuz in serviciu. Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanta Suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare, confirmand sentinta…

- Radu Mazare a fost arestat in Madagascar! Fostul primar al Constanței a fost condamnat saptamana trecuta la 9 ani și 10 luni de inchisoare, in dosarul Polaris, dar mai este condamnat la 9 ani de inchisoare și in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri in Mamaia. In 2015, DNA a instituit sechestru…

- UPDATE ora 15:51 Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare a fost condamnat, vineri, la 9 ani si 10 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu, in dosarul in care a fost acuzat ca a oferit discretionar un contract firmei de salubritate Polaris Holding. Decizia…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe marti judecarea apelului in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare…

- Instanța suprema a amanat, marți, din nou, prima sentința in dosarul Polaris, in care fostul primar al municipiului Constanța Radu Mazare este acuzat de luare de mita, abuz in serviciu și conflict de interese, urmand ca aceasta sa fie anunțata pe 3 aprilie.La termenul din ianuarie, procurorii…