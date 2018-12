Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins, la Brest, campioana europeana en-titre, Norvegia, scor 31-23 (18-12), in ultimul meci al grupei D preliminare, la CE din Franta. Tricolorele incheie pe primul loc grupa si merg mai departe cu maximum de puncte, 4.

- Nationala feminina a intrat in febra partidei cu Norvegia, programata miercuri, de la ora 22:00 (TVR), decisiva pentru locul 1 in Grupa D a Campionatului European de handbal feminin. Atmosfera este foarte buna in tabara tricolora, dupa doua victorii cu Cehia (31-28) si Germania...

- Romania are maximum de puncte in Grupa D a Campionatului European de handbal feminin din Franta, astfel ca se afla intr-o situatie ideala inaintea partidei directe cu Norvegia, programata miercuri, de la ora 22:00.

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a debutat cu dreptul la Campionatul European de handbal feminin – EHF EURO 2018 din Franta, 31-28 (17-11) cu Cehia, sambata seara, la Brest, in Grupa D a competitiei, informeaza Agerpres. Tricolorele au reusit ...

- Cele mai bune 16 natiuni europene, inclusiv Romania, se infrunta incepand de joi 29 noiembrie la editia 2018 a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018, organizat in sase orase din Franta pana pe 16 decembrie. Nationala Romaniei, condusa de spaniolul Ambros Martin si de…

- "Pentru noi acest rezultat este desigur dureros (...) dar trebuie sa acceptam" retrogradarea in Seria B a Ligii Natiunilor, a declarat vineri selectionerul echipei de fotbal a Germaniei, Joachim Loew, citat de AFP dupa ce Olanda a invins Franta (2-0). "Privirea noastra ramane insa indreptata…

- Martin Ambros a anunțat lotul cu care naționala de handbal feminin a Romaniei va aborda Trofeul Carpați și din care va alege cele 16 jucatoare participante la CE din Franța. Naționala feminina se testeaza inainte de participarea la Campionatele Europene din Franța, 29 noiembrie-16 decembrie, in fața…