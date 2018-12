Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA - CEHIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Tricolorele au o revansa de luat de 1 decembrie. Joaca impotriva Cehiei, nationala care le-a eliminat in optimile Mondialului de anul trecut. Acum, cele doua reprezentative se intalnesc in primul meci al grupei de la Europene. ROMANIA - CEHIA…

- Obiectivul trasat de Federație este un loc între primele șase, iar pentru aceasta este necesar ca la EURO naționala României sa se claseze între primele șase echipe. Aceasta clasare ar reprezenta asigurarea statului de gazda pentru mondialul de anul viitor. Primul meci pentru…

- CAMPIONATUL EUROPEAN HANDBAL FEMININ TVR anunta ca va transmite in direct peste 35 de meciuri de la CE 2018. Primul meci al echipei Romaniei, cu Cehia, este in direct pe 1 decembrie, de la ora 19:00, la TVR 1 si TVR HD. CAMPIONATUL EUROPEAN HANDBAL FEMININ Echipa nationala de handbal feminin…

- Selectionata de tineret a Romaniei a fost repartizata in Grupa C a Campionatului European de fotbal Under-21 din 2019, alaturi de Anglia, Franta si Croatia, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri seara, la Bologna. Mirel Radoi, selecționer U21: „Era clar ca vom intalni adversari puternici. Ne-am…

- Portarul Ciprian Tatarusanu a fost remarcat de France Football pentru evolutia sa din meciul Romania - Serbia (0-0), disputat duminica, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Liga Natiunilor. "Serbia, frustrata in Romania", titreaza France Football, care scrie ca Tatarusanu "a fost in largul sau in poarta…

- Consiliul pentru Afaceri Economice și Financiare al Consiliului Uniunii Europene (ECOFIN) a hotarat recent ca statele membre UE ”cel mai grav afectate de frauda in materie de TVA” vor putea aplica, pana la 30 iunie 2022, in condiții tehnice foarte stricte, mecanismul de taxare inversa generalizata pentru…

- Președintele FR de Handbal, Alexandru Dedu, a anunțat care este obiectivul naționalei feminine de handbal la Campionatul European din Franța, care va avea loc intre 30 noiembrie si 16 decembrie. Romania este in Grupa a II-a, alaturi de Spania, Muntenegru si...

- La numai o saptamana dupa ce Paraguayul a anuntat ca iși muta ambasada de la Ierusalim la Tel Aviv, Republica Ceha a anunțat ca va deschide o „Casa Ceha” in Ierusalim, in luna noiembrie, ca prim pas pentru a iși muta ambasada in Capitala.