Ce culoare a parului se poarta in 2019 Tendintele in materie de culoare a parului vor fi in 2019 deosebit de generoase. Practic, poti fi si bruneta, si satena, si blonda, poti avea si parul vopsit intr-o nuanta pastelata si tot vei fi la moda. Specialistii de peste hotare au intocmit lista trendurilor in ceea ce priveste culorile parului pentru anul viitor. Iata cate optiuni ai pentru a fi cool: Iridescent Lilac Melted I’ve been such a slacker lately! Life catches up with me and social media takes a back seat, trying to get back into the swing of things and post regularly again so here’s a little…