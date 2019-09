Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana nu știe cate persoane au facut, in ultima perioada, apeluri false la 112 și nici cate amenzi au fost acordate in acest sens. Intr-un raspuns trimis Digi24.ro, reprezentanții Poliției susțin ca nu dețin aceste date statistice și ca nu sunt obligați sa incerce sa afle raspunsul la aceasta…

- Snowden a dorit sa descrie criza constiintei sale care l-a determinat sa dezvaluie informatiile confidentiale respective, referitoare la activitatea NSA de supraveghere, a explicat editura germana care ii va publica memoriile, S. Fischer Verlag.In varsta de 36 de ani, Edward Snowden traieste…

- In ziua cand s-a aflat despre uciderea Alexandrei Maceșanu, procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu a spus despre Gheorghe Dinca, ”criminalul de la Caracal”, ca este suspect in cazul unei alte dispariții, cea a Luizei Melencu, informeaza libertatea.ro. Publicul a fost, in mod evident, indignat de…

- Sunt tensiuni pe Dunare intre Serbia si Romania dupa ce autoritatile de la noi au blocat un transport de armament rusesc care ar fi trebuit sa ajunga la Belgrad. Informatiile au fost facute publice de jurnalistii din Serbia, care spun ca tara lor ar fi trebuit sa primeasca 30 de tancuri si 30 de…

- Presedintele american Donald Trump a calificat luni drept "total false" afirmatiile Teheranului potrivit carora o retea de spioni iranieni a CIA a fost anihilata, relateaza AFP. "Informatiile potrivit carora Iranul ar fi arestat spioni ai CIA sunt total false. Nicio farama de adevar",…

- In perioada 18 – 30 iulie ac. (cu excepția zilelor de 20, 21, 27 și 28 iulie), in intervalul orar 10.00 – 12.00 (cu excepție in data de 19.07.2019 cand testarea va avea loc in intervalul 09.00-12.00), la nivelul județului Valcea, va avea loc o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea…

- Pavel Filip sustine ca va merge in judecata, daca Maia Sandu nu va dezminti public informatiile pe care le-a lansat despre fiii lui. Asta dupa ce premierul Sandu a declarat ca fiii lui Pavel Filip au fost implicati in operatiuni de spalare de bani.

- Informatiile vehiculate in spatiul public privind punerea sechestrului pe studiourile și redactiile posturilor de televiziune PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3 și ale companiei de producție media GMG Production au fost dezmintite.