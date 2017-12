Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe fosile microscopice descoperite in Australia intr-o roca datata acum 3,5 miliarde de ani sunt cele mai vechi fosile descoperite vreodata pe Terra si reprezinta cea mai veche amprenta a unor microorganisme de pe planeta noastra, au confirmat oamenii de stiinta potrivit carora viata ar fi aparut…

- Volumul "Bun venit in univers. Ghid astrofizic", una dintre cele mai populare carti de stiinta din top 10 Forbes din 2016, inclus si pe lista bestseller a publicatiei New York Times, a aparut la editura Nemira, in colectia "Anticipatia de...

- Universitatea din Pitești organizeaza vineri, 8 decembrie 2017, ora 18, conferința ,,A facut știința neplauzibila credința in Dumnezeu?” Conferința va fi susținuta de Dr. Burkhard Schmidt – purtatorul de cuvant al Organizației europene pentru cercetare nucleara, CERN din Geneva. Evenimentul va avea…

- ''Dumnezeu a creat universul, asta am inteles eu din credinta mea. Dar stiinta iti spune cum a facut acest lucru,'' sustine Guy Consolmagno. Barbatul este directorul Observatorului din Vatican si director al astronomilor din cadrul Bisericii...

- Apelul disperat al solistei de muzica ușoara Viorela Filip, pe contul de socializare. Aceasta a publicat o imagine in care un om al strazii doarme in ploaie, fotografie ce a creat isterie in mediul virtual. Viorela Filip, in varsta de 66 de ani, este scandalizata de promisiunile desarte ale politicienilor,…

- Fiul celebrului scriitor Camil Petrescu a incetat din viața. Acesta era baiatul cel mare al renumitului autor. Camil Aurelian Petrescu, fiul cel mare al scriitorului Camil Petrescu, a incetat din viața . Decesul lui Camil Aurelian Petrescu a fost anuntat, pe Facebook, de Doina Uricariu, fost director…

- Carmen Serban nu a fost ocolita de probleme in ultima perioada. Mai mult, ea a avut o tumora, peste care a reusit sa treaca. S-a rugat mult si a crezut in Dumnezeu, dupa cum dezvaluie.A A

- Mihai Tudose a anuntat, luni, ca nu va participa la receptia organizata la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Nationale, el invocand faptul ca are niste „probleme” in Braila. El spune, insa, ca va fi prezent la parada de Ziua Naționala a Romaniei, de la Arcul de Trimf. Tot acolo urmeaza sa fie prezent…

- Mihaela Maricela, românca de 29 de ani ținuta ostatica timp de 10 ani ani într-un subsol, în sudul Italiei, fara curent electric, printre soareci si insecte ar fi fost cautata de mama ei, însa autoritațile nu i-ar fi luat în serios reclamațiile. Maria Trofosila,…

- Directorul consiliului celei mai mari biserici crestine din Suedia a declarat ca Dumnezeu este dincolo de ceea ce muritorii desemneaza genul. Biserica suedeza CERE clerului sau sa foloseasca un limbaj neutru non-gen cand se fac referiri la divinitatea suprema, trebuind in acest caz sa se abtina sa foloseasca…

- De Ziua Recunoștinței, Ambasada SUA s-a decis sa posteze o rețeta tradiționale americana de curcan. ”De Ziua Recunostintei, colegii nostri Katie si Lee ne-au aratat cum pregatesc curcanul la cuptor, dupa o reteta americana traditionala” a postat Ambasada pe contul de facebook, alaturi de un video explicit. Ziua…

- Romania e in doliu dupa decesul Stelei Popescu, iar trecerea ei in nefiinta este deplansa de toti colegii ei. Marea actrita Tamara Buciuceanu Botez a izbucnit in hohote de plans, in direct la Romania TV, cand a fost rugata sa vorbeasca despre Stela Popescu. „Va rog sa credeti ca nu-mi vine…

- Mesajul Mariei Constantin dupa ce mama ei a ajuns la spital. Satula ca cea care i-a dat viața sa fie atacata de fostul ei barbat, Marcel Toader, interpreta a reacționat dur și a trecut la amenințari. Maria Constantin a avut o reacție dura pe contul de socializare, dupa ce mama ei a fost internata de…

- „Gandul, cea mai puternica forta din univers” – In „Inteligenta materiei”, prima dvs. carte, ati demonstrat cu argumente stiintifice ca, dincolo de toate lucrurile vizibile, concrete, exista un camp de energie si lumina, coordonat de o minte inteligenta. Cu alte cuvinte, ca nu suntem singuri in univers,…

- Cabral a fost un puști absolut superb in copilarie. Era atat de dragalaș ca te topeai cand il vedeai. Cabral, care este casatorit cu Andreea Ibacka , este unul dintre cei mai indragiți prezentatori de televiziune de la noi, dar și unul dintre cei mai simpatici. Cabral, care și-a aniversat ziua de naștere…

- Papa Bergoglio pune niste paleti si reia un discurs atat de drag predecesorilor sai, adica granitele etice dincolo de care cercetarile biologice nu ar trebui sa treaca pentru a nu rupe echilibrul dintre natura si om. Daca papii Ratzinger si Wojtyla repetau oamenilor de stiinta, in diverse apeluri, ca…

- Ufologii nu sunt singurii care viseaza sa intalneasca alte civilizatii din Univers. Reputati oameni de stiinta de la NASA nutresc, la randul lor, aceeasi dorinta si prezic chiar data primului lor contact adevarat cu extraterestrii. In pofida miilor de inregistrari video care „atesta” existenta micilor…

- In timpul unei vizite la o școala nou construita, Ministrul Educației, Liviu Pop, a primit o icoana de la directorul scolii si in semn de multumire a spus ca o va pastra in biroul sau. Dupa care a spus ca se gandește ca si Dumnezeu a facut lumea in sase zile si dupa aia s-a odihnit. Insa, noi avem timp…

- "Credem in Dumnezeu, credem in NEAM, mandrie nationala si patrie. Credem in FAMILIA compusa doar din barbat si femeie", spun Sisu & Puya intr-un mesaj cu greseli gramaticale, care se vrea a fi un manifest, postat zilele trecute pe pagina de Facebook a trupei de hip-hop recent reunita. Aceiasi Sisu si…

- Protopopiatul Oradiei, Peștișului și Aleșdului are un nou protopop. Numirea acestuia vine ca urmare a pensionarii, la limita de varsta, a fostului protopop, parintele Dorel Octavian Rus. Ceremonia de hirotesie și instalare a noului protopop, in persoana parintelui Aurel-Simion Goga, a avut…

- Postul Craciunului este al doilea ca importanța dupa postul Paștilor, incepe maine, 15 noiembrie, și se incheie pe 24 decembrie. „Postul Craciunului este primul post din anul bisericesc și ultimul din anul lumesc. Din randuielile bisericești aflam ca se lasa de sec in seara zilei de 14 noiembrie, insa,…

- Ziua internaționala a științei pentru pace și dezvoltare (World Science Day for Peace and Development), marcata in fiecare an la 10 noiembrie sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (UNESCO), a fost proclamata la 2 noiembrie 2001, in cadrul

- Recomandarile vedetelor autohtone sunt adevarate surse de inspiratie pentru cei care isi mai fac timp sa citeasca. Si o fac cu placere. Preferintele sunt dintre cele mai variate. Neti Sandu ”Conversatii cu Dumnezeu”, Neale Donald Walsch Va recomand sa cititi aceasta carte pentru ca va ofera o noua viziune…

- Protestele fața de masurile fiscale adoptate de Guvern saptamana aceasta continua. Joi dupa-amiaza, peste 500 de oameni au ieșit in strada la Ploiești, pentru a-și striga nemulțumirile. Oamenii au infruntat ploaia torențiala și au marșaluit cațiva kilometri pentru a striga ”Hoții” sub ferestrele Prefecturii…

- Un barbat a strans timp de 45 de ani, 15 bidoane de 20 de litri cu monede de un penny gasite sau economisite.Obiceiul lui Otha Anders din Louisiana a inceput din convingerea ca agonisirea fiecarui penny pierdut sau aruncat este un stimulent din partea lui Dumnezeu care ii amintește sa

- "Coreea de Nord este o amenințare mondiala care necesita o acțiune mondiala", a afirmat Trump in conferința de presa comuna cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-In in finalul discuțiilor la palatul prezidențial de la Seul. In cadrul acestei intalniri, președintele sud-coreean i-a spus lui…

- Un tânar român de 22 de ani, care se pare ca avea probleme psihice, și-a ucis, luni, mama bolnava de cancer în orașul italian Rovigo, scrie publicația Rovigo Oggi. O crima îngrozitoare a zdruncinat liniștea orașului Rovigo. O românca, Tatiana Halapciug,…

- Un tanar roman de 22 de ani, care se pare ca avea probleme psihice, și-a ucis, luni, mama bolnava de cancer in orașul italian Rovigo, scrie publicația Rovigo Oggi. O crima ingrozitoare a zdruncinat liniștea orașului Rovigo. O romanca, Tatiana Halapciug, in varsta de 49 de ani, a fost injunghiata mortal…

- "Legile privind achizițiile și contractul — sunt trei propuneri — sunt gata de a fi trimise direct la Parlament pentru celeritate, sa nu mai treaca o luna, doua prin circuitul de avizare de la Guvern, apoi dezbaterea publica și ajung și la Parlament. Legea PPP, daca da Dumnezeu și avem avizele pana…

- Scrisoarea scrisa de o mama aflata pe moarte catre fiica ei face inconjurul lumii. Margaret Peggy Summers, in varsta de 55, a aflat ca sufera de cancer in iunie 2016, iar doar cateva luni mai tarziu a murit. Acum, fiica ei a decis sa publice pe rețelele de socializare mesajul pe care i l-a lasat mama…

- Sambata, inainte de Hranghel, se fac mosi. De Hranghel fiecare om trebuie sa aprinda o lumanare care ii va fi "lumina de veci" in lumea de dincolo. Finii merg cu colacei la nasi. Se amesteca berbecii cu oile. In acest scop se face turta aretilor (berbecilor) care se arunca intre oi. Daca ea…

- Este una dintre cele 1400 de scrisori donate în anii 1980 de Lieserl, fiica lui Einstein, Universitații Ebraice din Ierusalim, cu mențiunea de a nu fi publicate decât dupa minim doua decenii de la moartea tatalui sau. Albert Einstein vorbeste despre legea suprema a universului,…

- Destin cumplit pentru cei cinci tineri care au murit in accidentul din Ilisesti, județul Suceava. Dupa ce au petrecut intr-un club, aceștia au fost conduși de moarte de un șofer de 26 de ani care a gonit nebunește pe drumul care leaga Suceava de Gura Humorului. Cu toții au ars de vii, dupa ce mașina,…

- O tanara de doar 17 ani a fost gasita spanzurata, luni dupa-amiaza, in anexa unei case din Lugoj. Parinții și prietenii acesteia nu iși explica gestul fetei, iar copila nu a lasat niciun bilet de adio. Pe corp nu avea urme de violența. S-a intamplat luni dupa-amiaza, intr-un cartier din Lugoj. Tanara…

- Cum ai face, tu,lumea din nou Daca ai cloci, ca Dumnezeu, al pamantului ou Din care au ieșit pe rand oameni, coropișnițe și furnici, Boi de rand și boi stilați, cum sunt unii de pe aici? Cum ai inventa, tu, Cuvantul de accept și pe cel de refuz, nu, Ai pune alte petale Incatușatelor ...

- In timp ce studiile au aratat ca oamenii de stiinta au tendinta de a fi mult mai putin religiosi decat restul lumii, o cercetare coordonata de Pew Research Center for the People and the Press a descoperit ca peste jumatate din savanti cred intr-o forma de divinitate sau putere superioara, iar o treime…

- Papa Francisc a dialogat cu astronauții de pe Stația Spațioala Internaționala, intr-o videoconferința care a durat peste 20 de minute. Suveranul pontif le-a pus celor șase membri de la bordul SSI mai multe intrebari privind locul omului in univers, scrie Huffington Post. Discuția dintre Papa și cei…

- Papa Francisc a stat de vorba, prin intermediul unei legaturi video prin satelit, cu astronautii de pe Statia Spatiala Internationala. Unul dintre astronauti este un italian în vârsta de 60 de ani, aflat la a treia misiune în spatiu. El a fost si traducator…

- Papa Francisc i-a intrebat pe cei sase astronauti, trei americani, doi rusi si un italian, care cred ca este "locul omului in Univers". Comandantul Randy Bresnik i-a raspuns suveranului pontif ca pentru el cea mai mare bucurie este munca in cadrul laboratorului spatial, iar acest lucru il poate face…

- Celebrul scriitor Dan Brown a declarat de curand ca „Dumnezeu nu va supraviețui Științei". Ce parere aveți ? Patriarhul Chiril I. Exista un om de știința atat de renumit, Dan Brown? Desigur, glumesc, dar cum zice un proverb rusesc „in orice gluma exista un strop de adevar". Eu nu am…

- L-a primit, dandu-i sa manance și sa se odihneasca, scrie ortodoxia.me. In timp ce manca, episcopul a observat ca monahul folosea numai mana stanga și ca dreapta sa era infașurata intr-o bucata de rasa veche. Citeste si Iata dovada lui Albert Einstein ca Dumnezeu exista! Toata lumea trebuie…

- Un profesor de filosofie ateu le vorbea studenților despre dezarcordul științei cu ideea existenței unui Dumnezeu atotputernic. Acesta l-a rugat pe unul dintre studenții sai creștini nou-veniți sa se ridice in picioare, și iata ce a urmat: Profesorul: Ești creștin, așa-i baiete?…

- Premiul Nobel pentru Fizica pentru detectarea undelor gravitationale Ceremonia acordarii premiului Nobel Premiul Nobel pentru Fizica a fost obtinut de trei cercetatori americani, pentru detectarea, în urma cu doi ani, a undelor gravitationale, variatii minuscule în spatiu si timp, provocate…

- Cei trei oameni de știința au fost premiați "pentru contribuțiile lor in dezvoltarea observatorului american LIGO ( (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) și pentru detectarea undelor gravitaționale", se precizeaza in comunicatul de presa al Comitetului Nobel. Undele gravitaționale…

- Acest fenomen, denumit oficial GW170814, a fost observat de Detectorul de unde gravitaționale Virgo din Italia și de Observatorul american LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory). Este pentru prima oara cand este detectat un astfel de fenomen simultan de doua observatoare.…

- Bucharest Science Festival (BSF), cel mai mare festival din Romania dedicat stiintei, va incepe miercuri, 27 septembrie, in Bucuresti, iar pe parcursul urmatoarelor cinci zile vor avea loc peste 100 de evenimente: expozitii, conferinte si dezbateri,...