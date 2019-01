Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației Ecaterina Andronescu a declarat ca elevii pot evita sa se imbolnaveasca de gripa in școli daca pleaca de acasa cu un pachet de șervețele umede antibacteriene, in cazul in care nu se pot spala pe maini la școala din cauza lipsei de sapun. Ecaterina Andronescu a fost intrebata, in…

- Ecaterina Andronescu vrea sa schimbe prevederile legale privind repetentia in clasele primar, cand invațatorul nu poate lasa elevul repetent, pana in calasa a treia. Ministrul educației este de parere ca obiectivul de a nu lasa repetent un copil de clasa I, este o greseala. „Din pacate este o prevedere…

- Masura dura propusa de ministrul de Externe de la Kiev, Pavel Klimkin. Oficialul vrea ca barbatii rusi, cu varste cuprinse intre 16 si 60 de ani, sa aiba interdictie permanenta de a intra pe teritoriul Ucrainei, asa cum a fost si in perioada cat a fost activa legea martiala.

- Austria respinge criticile pe care i le-a adus ministrul roman al Afacerilor Externe, in chestiunea indexarii alocatiilor copiilor imigrantilor si cere Romaniei sa aiba o pozitie neutra, in calitatea de presedinte al Consiliului Uniunii Europene. Pentru o tara care exercita Presedintia Consiliului…

- Ecaterina Andronescu a fost intrbata joi seara daca a fost surprinsa de decizia presedintelui de a trimite la reexaminare modificarile la Legea Educatiei. "Pe mine nu m-a surprins, este un proiect legislativ care a trecut prin cele doua camere. Senatul este camera decizionala, prin vot a ajuns…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat ca elevii care nu au ținut pasul cu programa școlara vor face ore suplimentare. Masura se va aplica elevilor din clasa a III-a și pana in clasa a VIII-a. Ecaterina Andronescu nu a precizat, insa, cum vor fi selectați elevii și dupa ce criterii. Ministrul…

- "De la clasa a III-a, apreciez eu, dupa experienta pe care o am, si pana la clasa a VIII-a... Daca elevii, o buna parte din ei, tin pasul cu ceea ce le cere programa scolara, o alta parte din ei pierd permanent in ceea ce priveste acumularea in cunoastere. Ca urmare, de la clasa a III-a si pana la…