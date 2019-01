Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in orașul spaniol Burriana (Castellon). Doi romani au fost reținuți in cazul unui viol al unei minore de 17 ani. Cei doi conaționali au abuzat-o pe fata in noaptea de Revelion, scrie presa locala, citata de Stirile Pro Tv. Sute de oameni au participat la petrecerea de Anul Nou din piața centrala.…

- Aproximativ 235.000 de romani au cumparat clauza de decontare directa pe RCA in intervalul ianuarie-septembrie al anului trecut, platind in medie 77 de lei pe an pentru acest serviciu, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Trusele de prim ajutor din masini sunt o necunoscuta pentru majoritatea soferilor. Chiar daca suntem obligati prin lege sa intervenim atunci cand suntem martorii unui accident, nu stim cum sa o facem.

- Autoritațile din Indonezia, care ancheteaza cauzele producerii tragediei aviatice, au dezvaluit ca indicatorul de viteza nu funcționase corect in timpul ultimelor patru curse ale aeronavei. Toate cele 189 de persoane aflate la bord au murit, dupa ce avionul s-a prabușit in mare, la aproape 13 minute…

- In cadrul proiectului cultural Comori din Tara Codrului, la Scoala din Oarta de Sus va avea loc evenimentul „Sezatoare” – amintiri despre descoperirea tezaurului de denari romani de pe Ograde. Organizatori sunt Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures, instituție publica de cultura in subordinea…

- Volvo iși continua planul de investiții pentru dezvoltarea viitoarelor mașini electrice și imbunatațirea infrastructurii de incarcare. Constructorul suedez a anunțat ca a cumparat un pachet de acțiuni la un start-up american ce produce stații de incarcare pentru aceste vehicule. Detaliile afacerii nu…

- Un barbat din China a ramas șocat cand a aflat ca puiul de caine pe care l-a cumparat de la un ”dealer de caini” este, de fapt, un șobolan. El a spus pentru presa din China ca imediat dupa ce micuțul animal imblanit a inceput sa creasca, el a inceput sa aiba indoieli in privința speciei din care face…