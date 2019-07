Stiri pe aceeasi tema

- Lois Gill (67 ani), o bunicuța din Marea Britanie, a reușit alaturi de prietenele ei sa aduca turiști in satul lor și, mai mult decat atat, sa stranga sume importante de bani pentru bugetul local. Ideea geniala i-a venit lui Lois anul trecut, prin primavara. Femeia voia sa stranga inițial o suma de…

- Cum s-au imbracat vedetele la intalnirea cu Regina Marii Britanii Intalnirea cu Regina Marii Britanii reprezinta o veritabila onoare pentru oricine, chiar si pentru marile staruri de la Hollywood. O astfel de ocazie cere respectarea unui protocol strict si a unui anumit cod vestimentar. Regina Marii…

- Vila, situata la periferia capitalei Maltei, Valletta, este singurul loc in afara Regatului Unit, pe care regina la considerat ca fiind ''acasa''. Regina a locuit in aceasta casa, intre anii 1949 și 1951, in primii ani de casatorie cu prințul Philip, care fusese trimis in Malta ca ofițer naval.Regina…

- Presedintele american Donald Trump, acuzat pe Twitter, in baza unor fotografii difuzate de presa de la primirea sa de catre regina Elizabeth a II-a luni, la Palatul Buckingham, ca ar fi salutat-o pe suverana britanica ciocnindu-si pumnul de pumnul acesteia (”fist bump” in engleza), nu a facut acest…

- Suveranul Pontif isi va incepe vizita in Iasi de la Catedrala "Sfanta Fecioara Maria, Regina". Acolo, in aceste momente au loc ultimele pregatiri.Pregatirile pentru vizita Papei de la Roma au inceput acum cinci luni.

- 70.000 de pelerini s-au inscris pe liste pentru a-l primi la Iași pe Papa Francisc. Klaus Iohannis, președintele Romaniei, va fi și el prezent pe 1 iunie in inima Moldovei. Autoritațile au anunțat astazi ultimele detalii. Pe langa imnul special pregatit pentru acest eveniment, care va fi interpretat…