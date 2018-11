Stiri pe aceeasi tema

- Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale.

- Ministrul britanic responsabil de Brexit ''crede'' ca se va ajunge la un acord cu Bruxelles-ul pana in data de 21 noiembrie in cadrul negocierilor privind iesirea Marii Britanii din UE, intr-o scrisoare adresata parlamentarilor si publicata miercuri, potrivit Le Nouvel Observateur.…

- Londra ar putea solicita o scurta extindere a perioadei de tranzitie post-Brexit pentru a facilita iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a anuntat luni premierul britanic Theresa May, citat de Reuters. ''Exista unele circumstante limitate in care…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au nevoie de timp suplimentar in negocierile pe tema Brexit, a afirmat miercuri seara, la summitul de la Bruxelles, Michel Barnier, negociatorul-sef al UE. "Am muncit mult in ultimele saptamani, zile si nopti cu delegatia britanica, pentru a ajunge la un acord complet…

- Mai multi membri ai guvernului condus de Theresa May au amenintat cu demisia dupa ce au aflat despre concesiile pe care sefa executivului britanic ar fi pregatita sa le faca pentru a ajunge la un acord cu Uniunea Europeana in dosarul Brexit, au relatat vineri mai multe publicatii britanice, potrivit…

- Marea Britanie considera ca o iesire ordonata din Uniunea Europeana inca este cel mai probabil scenariu, dar subliniaza ca un acord cu Bruxelles-ul ar trebui incheiat cel mai tarziu in luna noiembrie, transmite Reuters, preluata de Agerpres. David Lidington, şeful de cabinet al premierului britanic…

- Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene si noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, se vor intalni joi la Bruxelles penru a discuta despre acordul de iesire al Marii Britanii din Blocul comunitar, relateaza site-ul EUObserver.com