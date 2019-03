Ce consecințe economice ar putea avea Brexitul Prabușirea lirei sterline, creșterea prețurilor, exod al marilor grupuri internaționale: un Brexit fara acord ar putea constitui cel mai rau scenariu pentru economia britanica, economiștii și companiile temându-se de repercusiuni grele, scrie AFP.



Iata mai jos care ar putea fi posibilele consecințe asupra economiei Regatului ale acestei ipoteze care va fi supusa miercuri seara deputaților britanici, inventariate de agenția internaționala de știri.

ContracțieEconomiștii se așteapta ca activitatea sa traverseze o perioada de incertitudine, unii evocând chiar o recesiune din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

