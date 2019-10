Ce condiții i-a pus Tăriceanu lui Orban pentru a vota Guvernul "Am venit pregatiti cu un document in 12 puncte, care sintetizeaza principalele teme de preocupare pe care le avem. Ele reprezinta conditiile pe care noi le punem pentru a acorda votul viitorului Guvern. Printre aceste conditii se numara mentinerea cotei unice de impozitare. Al doilea element este cel legat de retinerea de a da ordonante in domeniul Justitiei. Un alt element este cel legat de continuarea proiectelor majore de infrastructura, care sunt incepute, care sunt in curs de derulare. Am mentionat si alte lucruri fie de natura politica, fie de natura economica. Am cerut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE și cel al Pro Romania, Calin Popescu Tariceanu și Victor Ponta, merg, astazi, la consultari cu președintele Klaus Iohannis.Surse politice ne-au explicat ca cele doua partide au poziții sensibil diferite. ALDE ar susține guvernul Orban, dar numai daca liberalii o lasa mai moale…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, transmite reprezentantilor din Opozitie ca motiunea de cenzura nu va trece, el sustinand ca este mult mai usor sa strangi semnaturi decat sa convingi parlamentari sa fie in sala si sa voteze. "Motiunea nu trece! In urmatoarele zile vom asista cum opozitia…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a refuzat sa comenteze Pactul propus de Viorica Dancila partidelor politice, prin care sa le fie garantate romanilor salariile și pensiile. „Un gest politic” așa a catalogat liderul ALDE inițiativa primului ministru, in direct la Digi24, Calin Popescu Tariceanu…

- 52% dezaproba activitatea lui Klaus Iohannis ca Președinte Sondajul CURS realizat in perioada 27 august - 2 septembrie, pe un eșantion de 1067 de respondenți, votanța, in varsta de 18 ani și peste arata ca partidele de opoziție sunt favorite pentru formarea unui nou guvern. 58% din respondenți considera…

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…

- Calin Popescu Tariceanu i-a transmis Vioricai Dancila ca deși a invitat-o in repetate randuri sa mearga cu Guvernul in Parlament, acum este obligata sa o faca. Intr-o postare pe Twitter, Tariceanu ii transmite premierului ca intrucat a refuzat variantele propuse de el, acum este obligata sa mearga in…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a criticat lunii in termeni duri rectificarea bugetara, despre care a spus ca este dovada unui buget construit nerealist și i-a dat Vioricai Dancila un ultimatum pana pe 20 august, data la care sa prezinte ”un nou program de guvernare, precum si o echipa guvernamentala…

- Guvernul se reunește luni in ședința pentru a adopta rectificarea de buget, in condițiile in care saptamana trecuta aceasta a fost amanata, din cauza disensiunilor cu ALDE, partenerul de coaliție al PSD. ALDE amenința cu ieșirea de la guvernare, afirmand ca nu este de acord cu rectificarea. Aceasta…