Ce citesc oamenii de succes dimineata: de unde isi iau doza de stiri Warren Buffet, Donald Trump sau Mark Zuckerberg

- „Se spune ca oamenii il numesc «Britain Trump» si oamenii zic ca e un lucru bun. Asta inseamna ca acolo oamenii ma iubesc. Ca asta este ceea ce vor. Si de asta au ei nevoie“ - a afirmat presedintele Trump.

- Casa Alba a refuzat in mai multe randuri sa anunte cine va participa la evenimentul programat pe 11 iulie. Purtatorul de cuvant al Casei Albe Judd Deere a declarat luna trecuta ca intalnirea va reuni ”lideri din sectorul digital pentru o discutie serioasa referitoare la oportunitatile si provocarile…

- Americanca MacKenzie Bezos a intrat direct pe locul 22 in topul miliardarilor Bloomberg, cu o avere de aproape 40 de miliarde dolari trecuta ieri pe numele ei. Este oficial. MacKenzie și Jeff Bezos sunt oficial divorțați dupa 25 de ani de casatorie. Un judecator din King Count a semnat vineri un ordin…

- Tanarul care a ucis un barbat și a ranit alte cinci, miercuri, in zona orașului Faget, a fost prins de catre polițiști joi dimineața intr-o mașina, in apropiere de locuința sa, individul neopunand rezistența, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unor surse judiciare, Ionel Boldea a…

- Criminalul din Faget, care in aceasta dimineața, a ucis un barbat și a injunghiat alți trei oameni este de negasit. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce Ionel Boldea a furat și o mașina, dupa ce a atacat un barbat. Se pare ca acesta ar fi drogat.Citește și: Surpriza TOTALA pe piața pensiilor…

- FOTO – Arhiva Politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au fost sesizati duminica dimineața, in jurul orei 07:30, despre faptul ca in Piata 22 Decembrie 1989, din municipiul Dej, pe terasa unui local, a avut loc o altercatie intre mai multe persoane. In urma scandalului, o persoana a fost transportata…

- Senatorul liberal se afla pe poziția 41, avand 4/5 stele la capitolul „Realizari” The post CARMEN HARAU, IN TOP 100 FEMEI DE SUCCES DIN ROMANIA appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- ARAD. Dimineata de joi a fost una agitata in fabrica Astra Rail Industries, acolo unde se fabrica vagoane de marfa. Sute de muncitori nemultumiti au intrerupt munca, dupa care au plecat in coloana spre cladirea de birouri a Greenbrier, companie care detine fabrica. Ajunsi in fata „Casei Albe”,…