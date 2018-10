Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea atmosferica constituie cel mai mare risc legat de mediu pentru sanatate in Europa, potrivit datelor OMS. In fiecare an, in Uniunea Europeana, acest tip de poluare cauzeaza in jur de 400.000 de decese premature, iar costurile sale externe...

- Partenera de viața a prezentatorului de televiziune Mihai Gadea se descurca foarte bine in afaceri. Prezentatorul de la Antena 3, Mihai Gadea, formeaza un cuplu cu Agatha Kundri. partenera lui de viața se ocupa de afaceri și o face foarte bine. daca in primii ani de la inființare, afacerea a mers pe…

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata si sapte au fost ranite, dupa ce un vapor care transporta turisti s-a rasturnat, apoi s-a scufundat, pe un lac in statul american Missouri. Tragedia a avut loc in timpul unei furtuni violente, relateza Reuters și BBC News. La bordul vasului se aflau aproximativ…

- Andreea Raicu implineste azi 41 de ani si a decis sa-si faca singura un cadou. Relansarea site-ului care ii poarta numele aduce cu sine si relansarea cursurilor de mindfulness pe care le promoveaza vedeta de multi ani deja - destinate segmentului corporate -, dar si cursuri de echilibru Mind & Body.

- Monica Tatoiu a scos la iveala amanunte necunoscute din viața sa personala. Femeia de afaceri a marturisit ca a fost inșelata in noaptea nunții și a aflat despre infidelitate chiar de la tatal ei. Monica Tatoiu este casatorita de foarte mulți ani cu Victor Tatoiu , impreuna cu care are un baiat, Victor…

- Marcel Toader a fost invitat la o emisiune TV, unde a facut declarații neașteptate despre viața sa din ultima perioada de timp. Omul de afaceri Marcel Toader a fost prezent in platoul emisiunii Teo Show, de la Kanal D. Acesta a vorbit despre viața sa din trecut, dar și despre ce se intampla cu el in…

- Partenerul de viața este cel mai mare inamic al dietei, au aratat noi studii potrivit carora, iubitul sau soțul te fac sa cazi prada tentației. Tinerele iși acuza iubiții sau soții ca mananca in fața lor fast food sau alte gustari nesanatoase sau chiar le indeamna ca consume diverse bauturi și astfel…

- Toader Burtila, in varsta de 63 de ani, a decedat la Viena, unde se afla internat. El a murit din cauza unor complicatii aparute la plamani. Omul de afaceri s-a facut cunoscut prin intermediul televiziunii prin cablu Electron Mbit si a postului de televiziune TV Bit. Televiziunea prin cablu a fost vanduta…