- Romania TV informeaza ca Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care romanii pot beneficia de carți de identitate electronice. Aceste buletine electronice vor conține cip și amprenta. Potrivit sursei citate, de buletin vor putea beneficia și copiii sub 14 ani, in cazul in care parinții doresc.…

- Il veți vedea pe Șerban Nicolae cand pupa mana unui cantareț dupa ce canta "Pușca și cureaua lata", melodia lui Emil Boc. Vor fi și alte momente de pomina cu jurnaliști și politicieni. Aceștia se vor distra cot la cot cu cei mai iubiți artiști din țara. [citeste si] Surprizele se vor…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a…

- Asociația Presei Sportive din Romania, prin vocea președintelui Dumitru Graur, a oferit, la solicitarea Gazetei Sporturilor, un punct de vedere dupa declarațiile lui Chirstoph Daum, fostul selecționer al Romaniei, care a lansat acuze grave la adresa presei din Romania. Neamțul care a stat pe banca naționalei…

- Peste 3000 de carți aparținand profesorului universitar doctor Ileana P. Hogea au fost donate Bibliotecii Comunale din Sudiți. Nascuta la Sudiți, Ileana P. Hogea este primul și cel mai mare sinolog din Romania. In semn de respect fața de gestul sau, autoritațile locale din comuna au decis ca biblioteca…

- Vineri, 8 decembrie 2017, la Casa Navigatorilor Seamen 39;s Club Constanta a avut loc a zecea intalnire de sfarsit de an a Asociatiei Absolventilor Institutului de Marina Mircea cel Batran ALUMNI ANMB .Cu acest prilej, au fost lansate carti scrise de membrii asociatiei, Comandor Dr. Marian Mosneagu…

- Astazi in Romania, cerul va fi variabil, cu innorari mai ales in prima parte a zilei, cu precadere in nord-vest, unde vor mai fi precipitatii slabe, ploi in zonele joase si mixte in Muntii Apuseni si in nordul Carpatilor Orientali, ce pot favoriza depunerile de polei.

- In perioada 12-14 decembrie, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba va fi prezenta la Zrenianin, Republica Serbia, la manifestarile ocazionate de desfașurarea celei de-a VIII-a ediții a Simpozionului Științific „Literatura și Presa in Banat”. Programul manifestarilor cuprinde participarea la lucrarile…

- Laureații premiilor Nobel și-au primit distincțiile. Familia regala suedeza a gazduit balul premiilor Nobel, in Sala Albastra a Primariei din Stockholm. In paralel, la Oslo, a avut loc ceremonia in onoarea laureatului cu Nobel pentru pace – Campania Internationala pentru Abolirea Armelor Nucleare. Familia…

- Primaria Cluj-Napoca si Compania de Transport Public (CTP) au pus in circulatie, de miercuri, Tramvaiul lui Mos Craciun, iar copiii care urca in acest mijloc de transport primesc bomboane, ciocolata si carti de la Mos Craciun, transmite...

- Regele Mihai I va reveni pentru ultima oara in Romania saptamana viitoare, cand sunt programate ceremoniile funerare ale fostului suveran. Carți de condoleanțe sunt deschise, incepand de ieri, la Castelul Peleș, la Palatul Regal (Calea Victoriei) și la Palatul Elisabeta. Ele sunt la dispoziția publicului…

- Daniel Sauca Interesanta decizia revistei „Sinteza” de a dedica un recent numar (noiembrie – decembrie 2017) Poeziei ca „fenomen social” intr-o Romanie devastata de ura și de incultura. Ține de evidențe deja banale: se citește tot mai puțin, carți; și tot mai puțina poezie. „Analfabeții funcționali”…

- "In Jurul Marii Uniri de la 1918. Națiuni, frontiere, minoritați", de Lucian Boia, "Testamentul lui Abraham", de Igor Bergler, sau cel de-al doilea volum "Jamila Cuisine" de Geanina Staicu-Avram, se situeaza pe locuri fruntașe in topul celor mai vandute titluri la Targul…

- Grigore Arsene, presedintele Asociatiei Editorilor din Romania (AER), a declarat, sambata, pentru News.ro, ca „fiecare editor face ce vrea, atat timp cat face la el acasa”, in contextul in care editura RAO a publicat cartile lui Dan Voiculescu si Adrian Nastase, politicieni trecuti prin puscarie pentru…

- La Tribunalul București a fost depusa o cerere de dizolvare a PSD Secretarul general adjunct al PNL Giurgiu, Ionel Dinu, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a depus, in nume personal, la Tribunalul Bucuresti o cerere prin care solicita dizolvarea PSD pe cale judecatoreasca…

- Joi, la Targul Gaudeamus, au avut loc doua lansari de carte care au determinat-o pe Lidia Bodea, director al Editurii Humanitas, sa isi dea demisia din Asociatia Editorilor din Romania, motivul fiind unul care tine de "moralitate". In replica, Ovidiu Enculescu, directorul Editurii RAO, isi asuma cele…

- Joi, la Targul de Carte Gaudeamus, au avut loc doua lansari de carte care au determinat-o pe Lidia Bodea, director general al Editurii Humanitas, sa isi dea demisia din Asociatia Editorilor din Romania, motivul fiind unul care tine de moralitate, dupa cum a scris aceasta in cererea de demisie pe care…

- Noutatile privind tratarea si neuroreabilitarea unui pacient care a suferit un astfel de traumatism au fost dezbatute de specialiști de top, reuniți la Cluj-Napoca. Romania a gazduit recent cel de-al 15-lea congres al Academy for Multidisciplinary Nuerotraumatology, eveniment care a avut loc la Cluj-Napoca…

- Primul laborator de inovare deschisa din Romania a fost inaugurat, miercuri, la Universitatea Dunarea de Jos din Galati. In cadrul laboratorului, echipe de studenți, sub indrumarea unor mentori, vor cauta soluții și vor dezvolta idei de afaceri pornind de la probleme lansate de companii, administrații…

- Fiscul vrancean a organizat, ieri, intalniri cu contribuabilii din Focșani pentru a prezenta modificarile la legislația fiscala care se aplica din 2018. Reprezentantul Fiscului, Elena Cenușa, a prezentat principalele modificari referitoare la impozitul pe venit, contribuția de sanatate, contribuția…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, incepand de vineri, ora 18.00, se interzice circulatia rutiera pe DN 67C Transalpina, intre Obarsia Lotrului din judetul Valcea si localitatea Curpat din judetul Alba si pe DN1R, aflat la limita judetului Cluj cu localitatea…

- Primarul orașului Darabani, din judetul Botosani, a decis sa blocheze accesul angajaților la retelele de socializare. Edilul a solicitat companiei de furnizare a Internetului sa blocheze accesul institutiei la Facebook, pentru ca activitatea angajatilor sa fie mai eficienta. Conducerea Primariei Darabani…

- "Intentionam lansarea productiei acestui avion in 2019. Livrarile de serie vor incepe in anul 2023; primul test de zbor cu avionul Tupolev Tu-160M2 va fi efectuat in februarie 2018", a transmis Dmitri Rogozin. Noua versiune a avionului strategic Tupolev Tu-160, care poate lansa rachete nucleare,…

- "S-a terminat. Nu are sens sa imi risc sanatatea. Trebuia sa fiu realist. Am luptat pana la ultima suflare, este momentul sa merg mai departe", a anuntat Radek Stepanek, marti, intr-o conferinta de presa. Stepanek a fost un adevarat personaj in tenisul mondial: in 1996 a debutat ca jucator…

- Evenimentul zilei a inițiat o campanie culturala, un modest ghid, daca vreți, al cursului dramaturgiei, filmului și pieței de carte din Romania. Ieri, ați citit despre cele mai interesante piese de teatru. Astazi, veți afla care sunt, in viziunea noastra, cele mai incitante carți ale acestui an. Cele…

- Cum este privita literatura romana contemporana in Suedia, ce inseamna activitate editoriala, in special cea pentru copii, in Suedia, cum incurajezi lectura au fost cateva dintre subiectele pe care le-am abordat in discuția cu ea. ...

- Comisia Europeana a declansat o investigatie aprofundata asupra propunerii arbitrului telecom din Romania (ANCOM) de a mentine tarifele de interconectare la nivelul stabilit in 2014 pe baza unor date care acum sunt invechite, se arata intr-un comunicat publicat vineri seara de Executivul European. Bruxelles-ul…

- Vicepresedinte PNL Cristian Busoi sustine ca Romania este pe punctul de a pierde posibilitatea de a gazdui Agentia Europeana a Medicamentului din cauza faptului ca dosarul a fost superficial...

- România este unul dintre puținii aliați democrați care nu se afla înca în Programul Visa Waiver și cred ca acest lucru ar trebui sa se schimbe, a declarat congresmanul american Dan Lipinski, citat într-un comunicat postat recent pe

- stiripesurse.ro va prezinta principlale știri ale zilei, printre care și un articol din cotidianul Național in care este prezentat un plan de inlocuire a conducerii Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei și de impunere ca președinte a unui politician cu greutate din Romania.National:…

- Romania are de castigat cu o piata a gazelor naturale care functioneaza pe bursa, iar lichiditatea pietei nu este afectata daca resursele sunt tranzactionate pe doua sau mai multe burse de gaze naturale: aceasta este concluzia unei intalniri informale organizate joi de Bursa Romana de Marfuri.

- La 21 de ani, Elif Memet, originara din Constanta, a inventat un biofertilizator organic cand era la liceu si se pregateste pentru anuntarea rezultatelor unei cercetari in domeniul economiei domeniului sanitar din SUA, desfasurata impreuna cu Joseph Stiglitz, laureat al premiului Nobel pentru economie…

- Cum arata pantofii si cizmele lansate de Raluca Badulescu Raluca Badulescu este renumita pentru stilul sau special de a se imbraca, folosind multe accesorii stralucitoare, mult auriu si argintiu. Regina bling-bling-ului din Romania, este ea supranumita de unii. Odata cu rolul sau de jurat la Bravo,…

- Fotocredit: Bogdan Baraghin si Mihai Barbu Seara zilei de 25 octombrie a prilejuit prezentarea in premiera naționala a noilor BMW X3 și BMW Seria 6 Gran Turismo , in cadrul unui eveniment special ce a inclus și un "preludiu" muzical dedicat celei de-a 12-a ediții a Festivalului SoNoRo (suita culturala…

- BMW Seria 6 Gran Turismo si BMW X3 au fost lansate in Romania, insa isi vor face debutul in toate centrele BMW din Romania pe 4, respectiv 11 noiembrie, avand preturi de pornire de 63.249 euro cu TVA pentru 630i Gran Turismo si 47838 euro cu TVA pentru...

- Romania parea un stat in curs de refacere dupa gravele pierderi teritoriale din 1940, apele politice fiind linistite dupa preluarea puterii de catre generalul Ion Antonescu. Realitatea era insa dominata de manevre subterane pentru acapararea dominatiei absolute. Nu era loc pentru douǎ centre de putere.…

- Mircea Munteanu, istoric al Departamentului de Stat al SUA, specializat in Europa de Est și Uniunea Sovietica, este de parere ca efectele propagandei comuniste se vad și astazi. "Efectele se vad și astazi. Daca va uitați bine la percepția pe care populația din…

- Fiul actorului Petre Gheorghiu, pe scena X Factor. Ștefan vrea sa afle daca a primit moșternirea artistica a familiei sale și urca, vineri seara, de la ora 21.15, pe scena ”X Factor”. Actorul Petre Gheorghiu a ales sa plece din țara in anul 1987, atunci cand a avut ocazia, in ciuda faptului ca in…

- Legatura dintre nutritie si bolile cardiovasculare a progresat rapid in ultimii ani, iar studiile au adus argumente convingatoare in ceea ce priveste importanta alimentatiei in bolile cardiovasculare. Alimentatia poate influenta ceilalti factori de risc cardiovascular precum tensiunea arteriala, glicemia,…

- Datele provin din cel mai recent raport lansat de World Obesity Federation, cu ocazia zilei mondiale de lupta impotriva obezitații. La nivelul Uniunii Europene, e nevoie de legislație puternica pentru politici de prevenție eficiente, dar și de combaterea inegalitaților in materie de sanatate dintre…

- Acum cațiva ani, am presupus ca numitul Codrin Ștefanescu s-a imbogațit in timpul evenimentelor din decembrie 1989, furand din fondul de carți rare al Bibliotecii Centrale Universitare, devalizand casele și apartamentele pe care le știa pline, la randul lor, de carti rare, timbre, scrisori, autografe.…