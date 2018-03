Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Centrala Universitara ”Carol I” din București, construita in 1895, este cea mai veche biblioteca universitara din București. Cladirea a fost construita pe locul cumparat de Regele Carol I și a fost proiectata de arhitectul francez Paul Gottereau. Construcția cladirii a fost finalizata in…

- Moartea astrofizicianului Stephen Hawking la varsta de 76 de ani este o pierdere pentru lumea științifica, dar in același timp este o pilda de curaj și de perseveneța in ciuda unui diagnostic sumbru. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig, neputandu-se mișca și comunica numai cu ajutorul unui așa-numit…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala, potrivit Mediafax . Fizicianul s-a stins din viata in liniste la locuinta sa din Cambridge…

- Sansele ca trupul unui astronaut sa ramana in spatiu dupa ce moare, in viitorul apropiat, sunt tot mai mari, dupa ce agentii spatiale si companii private au anuntat misiuni pentru anii care urmeaza. Un biolog crede ca trupul neinsufletit ar trebui lasat acolo, deoarece poate da nastere la viata pe o…

- Una dintre cele mai stralucite minți ale omenirii, Stephen Hawking, s-a stins din viața astazi, la varsta de 76 de ani. Inainte de a fi afectat de boala care i-a marcat viața, Stephen s-a bucurat de sport și a fost inscris in echipa de canotaj a Universitații Oxford. Biograful Kristine Larsen a scris…

- "Sunt sigur ca handicapul meu are o legatura cu celebritatea mea. Oamenii sunt fascinati de contrastul intre capacitatile mele fizice foarte limitate si natura extrem de vasta a universului pe care il studiez", declara omul de stiinta contemporan cel mai celebru din lume. Stephen Hawking…

- Blocat intr-un scaun cu rotile si nevoit sa exprime prin intermediul unui sintetizator de voce, Stephen Hawking, care a murit miercuri la varsta de 76 de ani, si-a consacrat viata intelegerii secretelor universului si popularizarii astrofizicii, devenind o celebritate in domeniul stiintei, relateaza…

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani, a anuntat un purtator de cuvant al familiei, citat de agentiile internationale de presa. El a incetat din viata in liniste la locuinta sa din Cambridgew in primele ore ale zilei de miercuri, in Ziua Pi, cand s-a nascut…

- Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani, conform unui anunț facut de familia sa. Britanicul era cunoscut in intreaga lume pentru studiile saledespre gaurile negre și despre relativitate și a fost autorul unor carți științifice foarte populare, precum „O scurta istorie a timpului”. „Suntem profund…

- Biblioteca Scolii Gimnaziale Moara Nica este de ieri mai bogata cu 160 de carti in limba engleza. Donatia de carte a venit din partea Alinei Nicoleta Balatchi, presedinta Asociatiei Femeilor Romance din Marea Britanie (Romanian Women in UK), un gest care a mai cuprins si un alt capitol. Mai exact, ...

- „S-au scris atit de multe romane excelente despre viata in comunism in Rusia sovietica si in tarile din Europa de Est, incit este greu pentru un scriitor sa gaseasca azi un mod original de a descrie opresiunea, cruzimea si nedreptatea institutionalizate ale acestor regimuri inainte de colapsul lor din…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale la olimpiada județeana de limba engleza, dupa cumularea celor doua probe: Nr.crt. Elevul/Eleva Clasa TIP Nume/Prenume Profesor Unitatea de invațamant Localitatea Etapa Nota A Nota B Nota FINALA 1 VOINA D. MARIA 9 B GOȚIA IOANA COLEGIUL…

- Timișorenii interesați de pedagogia Montessori iși pot inscrie acum copiii la grupa speciala in limba engleza. Aceasta este cea mai recenta componenta a sistemului Montessori in orașul de pe Bega. Dovada interesului parinților este și deschiderea inca unui sediu.

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele la olimpiada județeana de limba engleza, la proba scrisa, ce a avut loc in weekend trecut. Sambata, 10 martie, la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișian” din Alba Iulia, va avea loc proba B (proba orala), in urma careia se vor stabili participanții…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a explicat, la Adevarul Live, de ce s-au opus alesii romani din Parlamentul European ca Polonia sa fie sanctionata pentru derapajele din Justitiei si a subliniat ca Guvernul Dancila este cel mai prost cabinet pe care putea sa-l aiba Romania. Mai mult, acesta a afirmat…

- Mihai Morar vorbește cu Kevin, japonezul care a venit in Romania dupa dezastrul de la Fukushima. Acesta a invațat limba romana și a ajuns olimpic la istorie. Kevin vorbșete despre felul in care s-a adaptat la cultura din țara noastra

- Nascut pe 12 februarie 1939, la Chisinau, Boris Craciun s-a stabilit inca din copilarie la Iasi, iar apoi a absolvit Facultatea de Filologie - Istorie a Universitatii „Al. I. Cuza" Iasi. Romancier, dramaturg, reporter, editor, el a fost membru al Uniunii Scriitorilor din Romania si fondator al Editurii…

- Un grup format din cei mai inteligenti oameni din lume au ajutat omenirea de-a lungul timpului. Inginerul din Chicago Libb Thims a realizat o lista a persoanelor care au schimbat lumea, scrie realitatea.net.Din lista lipsesc, insa, Charles Darwin si Stephen Hawking.

- Acum 6 ani, poate vi se parea bizar ca o trupa cu un nume frantuzesc, care canta de obicei in limba engleza, sa lanseaze prima melodie in limba romana. Dupa multi ani in care Les Elephants Bizarres si-a bucurat fanii cu piese in ambele limbi, engleza si romana, baietii incep romaneste maratonul ULive…

- Daca avem șansa sa ajungem la momentul cand ne cunoaștem și ne incredem in noi, nu mai avem nevoie de iluzii, aberații. Avem nevoie de noi și de cei apropiați noua. Restul este generat de naivitate, prostie si sarlatanie. Nu poți supraviețui, insa, fiind bun. Ești calcat in picioare. Am observat, din…

- Absolventii programului de masterat in limba germana de la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine (FABIZ) din cadrul ASE sunt recrutati de angajatori pentru salarii care pot sa ajunga si la 6.000 de lei net pe luna, a spus Tanase Stamule, prodecanul FABIZ. Mai mult, veniturile…

- >Un proaspat absolvent de masterat in limba germana de la FABIZ poate castiga si 6.000 de lei net pe luna. Mai mult, veniturile sa­lariale pe care le primesc absolventii de licenta in limba engleza si franceza sunt cuprinse intre 2.500 si 3.000 de lei net, scrie ZF. „Salariile absolventilor…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu afirma ca istoricul Neagu Djuvara a fost un intelectual remarcabil, care a jucat un rol important în viata culturala româneasca, ea aratând ca viata acestuia a fost o istorie fascinanta. "Primesc cu mare strângere de inima vestea ca Neagu…

- Somnul insuficient nu are doar implicatii grave asupra sanatatii, ci si asupra functionarii genelor si poate reduce speranta de viata. Este ceea ce avertizeaza cercetatori in tulburarile de somn care au participat la Madrid la un simpozion asupra acestei patologii, organizat de Fundatia Ramon Areces…

- Scoala Gimnaziala “Mihai Dragan” din Bacau a gazduit, la sfarsitul saptamanii trecute, etapa judeteana a Concursului national de discurs public ȋn limba engleza, pentru elevii cu varste ȋntre 12 si 15 ani. S-au implicat ȋn organizare profesorii de limba engleza de la Scoala Gimnaziala “Mihai Dragan”…

- Castigatorul competitiei de eseuri in limba engleza va fi premiat cu o excursie de doua saptamani la o scoala de vara, intr-un campus universitar din Marea Britanie. Premiul este acordat pentru castigatorul fiecarei categorii de varsta, prima fiind destinata elevilor cu vasta intre 11 si 14 ani, iar…

- Cristian Tudor Popescu a lansat un atac dur la adresa Vioricai Dancila, propusa pentru funcția de premier de PSD, dupa plecarea lui Mihai Tudose.Jurnalistul spune ca are o singura curiozitate in privința europarlamentarului PSD: sa o auda vorbind in limba engleza. Citește și: Dragnea…

- Capacitatea Vioricai Dancila de a vorbi intr-o limba de circulatie internationala a fost puse la indoiala de adversarii politici dupa ce europarlamentarul PSD a aparut intr-un scurt interviu raspunzand in romana la intrebarile adresate in engleza. Cu toate acestea, Dancila a tinut cu alte ocazii si…

- Competentele lingvistice in limba engleza ale Vioricai Dancila, propusa premier de PSD, au fost puse la indoiala dupa ce europarlamentarul PSD a aparut intr-un scurt interviu raspunzand in romana la intrebari adresa in engleza. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat azi ca Dancila "stie engleza…

- Primaria Targoviște a lansat o solicitare de oferta de preț pentru traducerea a doua enciclopedii realizate in cadrul proiectelor cu Post-ul Primaria Targoviște cauta traducator in limba engleza pentru doua enciclopedii! 19 lei/ pagina, fara TVA apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Cea mai mare parte a sumei provine din cele 78,9 milioane de actiuni pe care le detine la Amazon, a caror valoare a crescut luni cu 1,4%, crescandu-i…

- Stephen Hawking a vorbit, în cadrul unei conferințe, despre depresie, pe care o compara cu o gaura neagra. „Mesajul acestei prelegeri este ca gaurile negre nu sunt atât de negre precum sunt prezentate. Nu sunt închisori eterne, asa cum s-a crezut cândva. Lucrurile…

- Astazi, in cadrul campaniei „Carți care merita citite”, va propunem titluri captivante, aparute recent la Editura Corint, in colecția Istorie. Dincolo de realizarile scriitorilor straini, merita evidențiate lucrarile a doi autori romani: Nicoleta Ionescu-Gura și Florian Banu. Primul a ales sa scrie…

- In prag de sarbatori, Ovi lanseaza “Iernile”, o piesa plina de emotie, dedicata anotimpului rece. Piesa este compusa de catre artist impreuna cu Gabriel Huiban, iar de productie s-a ocupat Gala Records. “Este dorinta mea de cand m-am intors in Romania sa lansez o piesa de Craciun, in limba romana. Piesa,…

- CALENDAR BACALAUREAT 2018: Bacalaureatul care incepe luna viitoare, deci mai este foarte putin timp pana la primele probe. Una dintre modificarile importante se va aplica chiar din luna urmatoare, deoarece elevii de clasa a XII-a vor sustine examenul de Bacalaureat dupa o metodologie noua. Mai exact,…

- Iranul a interzis invatarea limbii engleze in scolile primare, a anuntat un responsabil din sectorul educatiei, dupa ce liderii islamici au estimat ca invatarea timpurie a acestei limbi deschide calea „invaziei culturale” occidentale, transmite agentia Reuters.

- Istoria auto este impresionanta, mai ales daca vorbim despre istoria auto de la noi din tara. Am publicat mai multe articole despre masinile care populau strazile inainte de 1989, insa niciodata nu am scris despre viata unui sofer inainte de 1989. 0 0 0 0 0 0

- Zeci de persoane au murit și sute au fost aruncate în închisoare, în Camerun, dupa ce mai oamenii au ieșit în strada pentru a cere ca limba engleza sa fie folosita în școli și în salile de judecata. Guvernul camerunez a arestat numeroși activiști anglofoni,…

- William James Sidis a fost, de foarte mic, o persoana speciala. S-a nascut in Statele Unite pe 1 aprilie 1898 si a murit pe 17 iulie 1944. Abilitatile iesite din comun, mai ales in domeniile matematica si lingvistica, l-au facut sa fie...

- Unul dintre cei mai controversați capi ai mafiei, Vincent Asaro, a fost arestat pentru prima data la 82 de ani. Personajul a devenit celebru dupa filmul ”Goodfellas”, al lui Martin Scorsesse, in care personajul principal a fost inspirat din viața sa. Asaro, in varsta de 82 de ani, a fost acuzat pe parcursul…

- Chiar daca va continua sa functioneze inca mult timp dupa aparitia primelor simptome, un iPhone „imbatranit” intra sub influenta mai multor limitari programate de Apple chiar in software-ul telefonului. Cu efect subliminal, reducerea progresiva a performantelor si deprecierea unor specificatii cum ar…

- Un catalog intitulat „Manuscrise românesti din secolele XIII-XIX în colectii straine”, semnat de regretatul istoric Valentina Pelin, a fost lansat astazi la Biblioteca Nationala a Republicii Moldova (BNRM), informeaza MOLDPRES. Ediția a fost îngrijita de academicianul…

- Yoandri, artistul Global Records Latin de origine cubano-americana, le face o surpriza fanilor sai odata cu cel mai recent single și cu videoclipul acestuia: „Cherry on top”. Piesa reprezinta o premiera și un nou inceput pentru Yoandri, care lanseaza acum prima sa melodie in engleza. „ este prima mea…

- Actrița Diana Dumitrescu a facut un bilanț al lucrurilor care i s-au intamplat anul acesta. Diana Dumitrescu, care anul acesta a implinit 34 de ani , este cunoscuta publicului telespectator din Romania din telenovelele de succes in care a jucat de-a lungul anilor. Diana Dumitrescu, care a fost ceruta…

- Dincolo de propriii sai ani, Majestatea Sa, Regele MIHAI inseamna (la prezentul coninuu) ISTORIE. Dincolo de copilarie, adolescența, exil, maturitate, senectute, REGELE MIHAI inseamna, pur și simplu ISTORIE. Read More...

- Regele Mihai a fost și va ramane o personalitate marcanta a Romaniei. Acesta a fost urat de mulți și iubit de și mai mulți, datorita personalitații și deciziilor sale. Despre cei 96 de ani ai acestuia s-au scris și se vor mai scrie multe. In memoria regelui Mihai I al Romaniei, va prezentam cateva dintre…

- Catalin Oprișan vorbeste la Neatza despre cele doua lucruri care l-au urmarit pe Regele Carol I pana la moartea sa din 1914: a pierdut-o pe Maria, fiica lui, la doar 4 ani si nu a reusit sa faca din Romania agricola, una economica.