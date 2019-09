Ce capsule CBD poti cumpara de la un furnizor profesionist de produse pe baza de ulei de canabis?

FOTO Cum arata primul spital construit de la zero de statul roman in ultimii 30 de ani

Ceremonia de receptie a primului spital construit de la zero in ultimii 30 de ani in Romania a avut loc astazi la Mioveni. Spitalul are sase etaje, 250 de paturi si a costat 68 de milioane de euro. Chiar daca joi a avut loc inaugurarea,… [citeste mai departe]