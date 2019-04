Ce capete încoronate pot participa la opulentul banchet regal în onoarea lui Donald Trump? Este de asteptat sa fie invitate capete încoronate sa i se alature presedintelui american Donald Trump la un banchet de stat somptuos, dat în cinstea sa. În mod traditional, în seara primei zile a unei vizite de stat, monarhul, presedintele sau premierul afat în vizita este invitat la o cina eleganta. Aproximativ 170 de persoane se vor aduna pentru marea aventura planificata cu meticulozitate în sala de bal a Palatului Buckingham, în iunie. Dar cine din Casa de Windsor ar putea fi rugat sa ajute la delectarea controversatului lider american, Trump?, scrie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova urmareste indeaproape situatia legata de planurile SUA de a desfasura temporar in Romania sistemul de aparare antiracheta THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), a declarat ministrul adjunct de Externe rus, Aleksandr Grusko. "Urmarim situatia indeaproape.Un proverb rusesc spune:…

- Statele Unite au inceput sa construiasca parți pentru o noua racheta de croaziera lansata la sol asta dupa ce acordul incheiat in timpul Razboiului Rece, le-a interzis acest lucru, a confirmat Pentagonul. Administrația Trump a declarat la 1 februarie ca nu mai este legata de tratatul privind…

- In 2019, podiumul celor mai puternice tari din lume ramane neschimbat in raport cu anul precedent, arata clasamentul traditional pe aceasta tema al publicatiei US News&World Report potrivit adevarul.ro. Revista americana US News&World Report a publicat clasamentul celor mai puternice…

- Istoricul Kemal Karpat, o personalitate marcanta a mediului academic universal, a murit la varsta de 96 ani, in Statele Unite ale Americii acolo unde locuia. Kemal Karpat a fost consultant pentru președinții americani Roland Reagan, Jimmy Carter și George Bush. A fost si profesor la cele mai bune…

- Avertismentul Moscovei a venit chiar de la Vladimir Putin, care a ținut miercuri discursul anual din Duma de Stat. Putin a pomenit din nou Romania in acest context. NATO a reacționat și considera "inacceptabile" amenintarile Rusiei.

- Vladimir Putin amenințat miercuri ca Rusia va amplasa rachete capabile sa atace nu doar țarile unde se afla amenințari la adresa sa, ci și "teritoriile unde se afla centrele de decizie" ale acestor amenințari, ca raspuns la instalarea de noi sisteme americane în Europa, scrie AFP."Vreau…

- Cristian Tamaș și Adrian Gheara iși extind start-up de securitate cibernetica la nivel internațional. Ținta lor : New York. Ei cauta acum angajati pentru birourile din Oradea, Bucuresti si New York. Dupa ce start-up lor TypingDNA a fost acceptat la ediția de iarna a acceleratorului…