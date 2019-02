Ce capcane ASCUNDE proiectul de buget pe 2019

Cifra de creștere economica de 5,5% care ar duce in premiera PIB-ul peste pragul de 1000 de miliarde lei este nerealista, in viziunea celor mai mulți economiști, toata lumea prevede o incetinire a economiei in acest an. Deja Italia se confrunta cu recesiunea economica și nici alte mari economii din UE nu o duc prea bine. Veniturile estimate de Guvern pentru 2019 sunt calculate la 33,4% din PIB, cu 2,3% mai mult fața de 2018, situație considerata optimista de experți. Nivelul de investiții propus, de 4,57% din PIB, este și el utopic, in condițiile in care niciodata nu s-a trecut de 2% in cele…