Ce cadouri prefera sa ofere romanii in perioada Craciunului. Cele mai cautate categorii de produse

- Romanii sunt primii la nivel european care se indatoreaza pentru cumparaturile din decembrie, in contextul in care ocupa locul 5 in UE in categoria celor care nu pot face fata cheltuielilor neprevazute, cu un procentaj de aproximativ 52% din totalul populatiei. “Finalul de an este una dintre cele mai…

- Romanii considera ca cel mai important moment de sarbatori il reprezinta timpul petrecut alaturi de familie (60%), isi doresc sa se bucure de spiritul Craciunului (26%) si au in plan sa cumpere cadouri pentru sarbatori (11%), arata a noua editie a barometrului international Ferratum.

- In scopul prevenirii apariției toxinfectiilor alimentare in perioada Sarbatorilor de iarna cand in mod tradițional consumul unor mari cantitați de produse alimentare crește, precum și pentru prevenirea raspandirii Pestei porcine Africane, D.S.V.S.A. Alba a dispus masuri specifice, precum și intesificarea…

- Romanii care lucreaza la stat ar putea beneficia de inca doua zile libere in perioada sarbatorilor de iarna, dupa minivacanța de Sfantul Andrei și 1 Decembrie, potrivit unei hotarari ce urmeaza sa fie discutata in Guvern.

- Cele mai cautate produse de Black Friday pe elefant.ro au fost în acest an cosmeticele, ceasurile și parfumurile, cele trei categorii înregistrând recorduri absolute de trafic. Cele mai cautate expresii au fost &"fond de ten&", “Fosil&", “ceasuri&", “ruj&", “puzzle&".

- Romanii vor aloca, in medie, pentru cadourile de Craciun din acest an un buget mai mare cu 12% fata de anul anterior, respectiv aproximativ 730 de lei, arata un sondaj realizat de compari.ro, in colaborare cu GKI Digital. Conform datelor centralizate, în 2018, românii plănuiesc să…

- In 2018 romanii planuiesc sa cumpere cadouri de Craciun pentru 9-10 persoane, in valoare totala de peste 730 lei, potrivit Compari.ro. ”Fata de media cheltuielilor de anul trecut, internautii vor scoate din buzunar cu 76 lei mai mult. Cele mai multe cadouri vor fi destinate familiei restranse…

- V. Stoica Incep deja cheltuielile pentru perioada Sarbatorilor de Iarna la Ploiești. Prima selecție de oferte este pentru inchirierea unei scene cu sonorizare și cu lumini pentru organizarea Targului de Craciun 2018, care va avea loc in centrul civic al orașului. Numai pentru scena, municipalitatea…