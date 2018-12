Ce cadouri preferă să facă românii de Moș Nicolae Potrivit unui studiu de piața, 87,3% dintre persoanele din mediul urban intenționeaza sa cumpere cadouri de Moș Nicolae pentru cei dragi. Mai exact, 9 din 10 romani vor face cadouri in acest an. Ce prefera aceștia sa cumpere de sarbatori? Dulciurile, jucariile și articolele de imbracaminte/incalțaminte sunt cadourile preferate de romani Cadourile preferate de romani sunt dulciurile (70,4%), urmate de jucarii (48,2%) și de articole de imbracaminte/incalțaminte (41,7%). Pe langa acestea, au fost menționate și: fructe, cosmetice, carți, bijuterii, accesorii, articole de design, accesorii pentru smartphone/tableta,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 38% dintre romani nu isi fac planuri si cel mai probabil vor petrece acasa sarbatorile, alaturi de familie si prieteni, conform unui studiu remis luni AGERPRES , cei mai multi dintre respondenti afirmand ca planuiesc sa aloce un buget individual cuprins intre 501 si 1.000 de lei pentru vacanta…

- Jucarii educative Joaca este esentiala pentru copii, deoarece ii ajuta sa se dezvolte multidirectional intr-un mod armonios, scrie parinti.acasa.ro. Prin intermediul jocurilor potrivite, cei mici isi dezvolta cultura generala, creativitatea, atentia distributiva, precum si abilitatea de a…

- Romanii vor aloca, in medie, pentru cadourile de Craciun din acest an un buget mai mare cu 12% fata de anul anterior, respectiv aproximativ 730 de lei, arata un sondaj realizat de compari.ro, in colaborare cu GKI Digital. Conform datelor centralizate, în 2018, românii plănuiesc să…

- Romanii planuiesc sa cumpere anul acesta cadouri pentru mai multe persoane si sa aloce o suma mai mare cu aproximativ 12% pentru acestea, comparativ cu anul trecut, in conditiile in care situatia locurilor de munca si a veniturilor s-a imbunatatit, potrivit unei analize a obiceiurilor de cumparare…

- Romanii vor putea achizitiona autovehicule hibrid, autovehicule electric hibrid sau autovehicule pur electrice, chiar daca detin un automobil, potrivit unui proiect de act normativ care modifica programul „Prima Masina”. Autoritatile sustin ca doresc innoirea parcului auto si cresterea vanzarilor. Persoanele…

- Privatizarile de dupa '89 au adus un gust amar romanilor obișnuiți sa-și caștige traiul in fabrici și uzine. Sfarșitul comunismului a insemnat și "moartea" unei insemnate parți din industria Romaniei. S-au inchis sau au dat faliment. N-a fost și cazul fabricii de porțelanuri de la Alba Iulia, una dintre…

- Registrul Auto Roman, prin vocea directorului tehnic Cristian Bucur, recomanda romanilor sa-și cumpere mașini la mana a doua Euro 6 și Euro 5, iar apoi sa le intrețina corespunzator, deoarece exista riscul ca mașinile neconforme pe partea de emisii poluante sa fie scoase din parcul auto național. Bucur…