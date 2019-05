Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a fost primit vineri, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis, in cadrul unei ceremonii care a avut loc pe Platoul Marinescu. Seful statului l-a intampinat pe Papa Francisc alaturi de sotia sa, Carmen. Klaus Iohannis a pregatit pentru Papa Francisc un cadou cu obiecte reprezentative…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi instabila in cea mai mare parte a țarii in zilele de 25 și 26 mai. In mai multe regiuni sunt așteptate furtuni cu tunete, fulgere și caderi de grindina. Pentru sambata meteorologii anunța ca vremea va fi instabila in Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, Muntenia,…

- Vremea se va ameliora ca aspect, cateva averse slabe de ploaie urmand sa mai cada local doar in regiunile din sud și sud-est. Vantul va sufla moderat in jumatatea vestica a țarii și slab pana la moderat in rest.Pepiniera Fratiei Musulmane descoperita in mijlocul Europei: Gradinita care ii…

- Vremea in weekend 5-7 aprilie 2019. Prognoza meteo anunța zile racoroase și sunt așteptate sa cada doar ploi slabe locale in Banat, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, indeosebi in cursul zilei de duminica. In restul teritoriului vremea va fi frumoasa.

- Vremea frumoasa incepe sa puna stapanire pe intreaga tara, dar norii inca isi mai fac aparitia pe alocuri. Joi nu se anunta averse si vor fi maxime de 16 grade in Moldova, 17 in Maramures, 20 in Crisana, 18 in Transilvania, 20 in Banat, 17 in Oltenia, 18 in Muntenia si 15 grade in Dobrogea. Vineri temperaturile…

- Vremea 4-7 martei 2019. Potrivit meteorologilor, acest inceput de primavara va fi unul cu o vreme deosebit de calda. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 14-19 grade in Transilvania si Maramures, 18-23 de grade in Banat si Crisana si 15-20 de grade in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova.

- Dupa o prima zi de martie cu temperaturi de primavara, weekendul vine cu o schimbare radicala demna de capriciile Babelor de la inceput de martie. Temperaturile scad brusc si in multe zone se anunta lapovita si ninsoare. Sambata vor fi maxime de 7 grade in Moldova, 6 in Maramures, 9 in Crisana, 9 in…