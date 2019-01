Ce cadouri de protocol a primit Călin Popescu Tăriceanu anul trecut Cel mai valoros bun a fost un set traditional coreean de dopuri pentru sticla de vin, decorat cu bucati fine de perla, primit de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de la presedintele Adunarii Nationale a Republicii Coreea, Moon Hee-Sang, in octombrie 2018. Acest set este estimat, potrivit situatiei centralizate a bunurilor primite cu titlu gratuit anul trecut de senatori, la 805,40 de lei. Tariceanu a mai primit cu prilejul actiunilor de protocol un vas decorativ metalic, estimat la 199,36 de lei, de la ambasadorul Pakistanului in Romania, Safdar Hayat; o broderie aurita,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

