Stiri pe aceeasi tema

- Un dosar de mari dimensiuni al procurorilor de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Suceava, care a vizat trei grupari de contrabandisti, cu 25 de inculpati, majoritatea din judetul Suceava, a ajuns la faza finala a judecatii la Tribunalul ...

- Lorena Balaci a vorbit in emisiunea GSP LIVE despre relația pe care a avut-o cu Eugen Trica și despre faptul ca tatal ei, Ilie Balaci, a fost impotriva fostului fotbalist la inceput. „Tata s-a suparat pe mine ca i-am ascuns ca sunt prietena cu Eugen Trica. Avea suspiciunea ca Eugen e de o alta etnie.…

- Victor Ghenea, liderul Sindicatului Liber și Independent Electrocentrale CET-SUD Timișoara, a transmis, miercuri, informații cu privire la posibila declanșare ... The post UPDATE. Posibil conflict de munca la Colterm. In ultimul an, salariații nu și-au mai primit niciodata salariul la timp appeared…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sloven, Borut Pahor, aflat intr-o vizita oficiala in tara noastra. Oficialul sloven a fost primit la Cotroceni cu onoruri militare. "Domnule presedinte, va asteptam cu putina zapada", i-a spus presedintele Iohannis omologului…

- Discursul citit in limba romana de președintele Consiliului European, Donald Tusk, joi seara, la Ateneul Roman, cu prilejul ceremoniei de preluare a Președinției Consiliului Uniunii Europene de catre Romania, a starnit ropote de aplauze in sala și a facut inconjurul internetului.

- Fata in varsta de 18 ani s-a baricadat intr-o camera de hotel de la aeroportul din Bangkok, pentru a nu fi trimisa cu forta inapoi in Arabia Saudita, unde sustine ca familia sa vrea sa o ucida pentru ca a renuntat la islamism. Ea a spus ca se afla in Thailanda doar in trecere, destinatia finala fiind…

- Rahaf Mohammed al-Qunun, in varsta de 18 ani, a renuntat la religia islamica si a fugit din Arabia Saudita in Thailanda, acolo unde spera ca cineva sa o salveze si sa ii ofere azil intr-o tara, pentru a primi protectie.