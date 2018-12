Ce cadou de nuntă extravagant i-a oferit un cântăreț mamei sale Cantarețul Jacquees a facut un gest incredibil! Artistul i-a oferit mamei sale un cadou chiar in ziua nunții ei. Mai exact, a adus in mijlocul ringului de dans doua genți cu bani și i-a aruncat pe podea de fața cu toți invitații. Cantarețul de origine georgiana Jacquess ( 24 de ani) i-a facut mamei sale o declarație de dragoste de fața cu toata lumea, apoi a adus pe ringul de dans doua genți pline cu bani cash, mai exact 100.000 de dolari. Jacquees a postat pe pagina sa de Instagram un clip cu dansul mirilor : „Asta este o dragoste care nu are preț”. Tot el a spus intr-o postare ca in gențile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

