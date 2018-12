Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Lukashenko, presedintele Belarusului, i-a daruit omologului sau rus, Vladimir Putin, slanina si patru saci de cartofi drept cadou de Anul Nou, a informat secretarul de presa al presedintiei belaruse, Natalya Eismont, scrie TASS, potrivit news.ro.Eismont a declarat in timpul unui…

- ''Cartofi autentici, de maxima calitate. Si este adevarat ca provin din gradina de legume a presedintelui. In acest an am avut o recolta buna'', a anuntat Natalia Eismont la televiziunea belarusa. Fiecare sac contine diferite soiuri de cartofi, unele recomandate pentru fiert, altele pentru a fi transformate…

- Jucatoarea de tenis Raluca Serban isi continua ascensiunea in ierarhia WTA. Dupa ce a castigat turneele ITF de la Heraklion (15.000 dolari), Santa Margherita (25.000 dolari) si Istanbul (25.000), constanteanca reuseste un turneu foarte bun si in capitala Belarusului, Minsk (25.000 dolari), unde s-a…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a catalogat drept "un succes" intrevederea pe care a avut-o miercuri cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, informeaza site-ul agentiei Tass.Citește și: SURSE - Clasarea in dosarul lui Iohannis a fost semnata de un alt procuror: confuzia lui…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A inceput la fel cum incep cele mai multe dintre marile razboiaie ale lumii. Cu un pretext. De asta data, religios. Ucraina a pus capat celor 332 de ani de tutela religioasa a Moscovei. Putin a anunțat ca urmeaza cele mai grave consecințe. Și iata ca, la 11 noiembrie, Donețk…