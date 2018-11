Ce bunuri a importat Romania si de unde? Care sunt destinatiile exporturilor in 2018?

Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie condusa de procurorul general Augustin Lazar a participat, in Italia, la un workshop organizat de UNESCO pe tema combaterii traficului ilicit de bunuri culturale, fiind efectuata si o vizita la Directia Nationala Antimafia si Antiterorism, scrie Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- Manfred Weber, liderul grupului PPE din Parlamentul European, a anuntat ca familia politica pe care o conduce va vota rezolutia privind Romania. De asemenea, si socialistii vor sustine rezolutia.

- Valoarea exporturilor de legume si fructe s-a cifrat la numai 78,6 milioane euro in primul semestru din acest an. In aceste conditii, deficitul Romaniei in comertul international cu legume si fructe se ridica la 704,5 milioane euro. Statistica arata ca importurile de legume si fructe au crescut cu 4,8-…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul European discuta situatia din Romania, inclusiv independenta justitiei, in prezenta prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans. Timmermans a lansat o serie de acuzatii la adresa Guvernului si Parlamentului, amenintand…

- Romania ocupa locul doi in Europa la obezitate infantila, iar specialistii avertizeaza ca peste 11% din populatia tarii este afectata de diabet. Principalele doua cauze sunt lipsa de educatie nutritiva si lipsa de miscare. In acest context dramatic, Ministerul Sanatații, condus de Sorina Pintea, a acordat…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).