Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS) spune ca angajatii MMJS nu au solicitat plata in avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, astfel ca ministerul nu a facut o solicitare de devansare a termenului catre Ministerul de Finante. Ministerul afirma ca pensiile aferente lunii martie au…

- Ministerul Muncii sustine ca plata pensiilor este "un proces de durata, care necesita aproximativ doua saptamani, in fiecare luna", mentionand ca pensiile aferente ultimei luni au fost achitate pana pe 30 martie, iar efectuarea unei plati in perioada 2-5 aprilie ar fi imposibila. "Cum…

- Parlamentarii se numara printre categoriile privilegiate de bugetari care vor primi banii in avans pentru sarbatoarea de Paste, in timp ce alti bugetari nu beneficiaza de aceasta facilitate. Conform Ordinului ministrului Finantelor 35 de institutii ale statului vor plati in data de 5 aprilie…

- Joi este ultima zi lucratoare inaintea Sarbatorilor Pascale, dupa ce Vinerea Mare a devenit zi libera. Conform Ordinului ministrului Finantelor 35 de institutii ale statului vor plati in data de 5 aprilie salariile aferente lunii martie 2018. Sindicaliștii din Educatie spun ca angajații pe care ii…

- "Intreg personalul MAI va primi la data de 5 aprilie norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aproximativ 960 de lei pentru politisti si militari si 750 de lei pentru personal contractual, la care se adauga si cota pe aceasta luna din norma de echipament - circa 240 de lei. In urma…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatii platii salariilor in avans. ”Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Pasti si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut ca in ultimele…

- Profesorii se numara printre categoriile de angajati care nu isi vor primi salariile inainte de Paste. Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat ca institutia pe care o conduce nu a avut timpul necesar pentru intocmirea hartiilor, in timp ce ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a declarat…

- Angajații din invațamant nu iși vor primi salariile inainte de Paște, acuza sindicalistii din Educatie. "S-a indus ideea in spațiul public ca toți bugetarii iși vor primi salariile in aceasta saptamana, lucru total neadevarat. Salariații din invațamant iși vor primi banii in cont dupa sarbatori.…

- Doar o parte dintre bugetari vor primi salariile inainte de Paste, potrivit ordinului semnat de ministrul Finantelor si publicat in Monitorul Oficial, printre acestia neregasindu-se angajatii din invatamant sau cei ai Ministerului Afacerilor Interne. Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, ca "multi…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca prim-ministrul Viorica Dancila s-a referit clar ca vor primi salariile inaintea sarbatorilor pascale, pe 5 aprilie, doar bugetarii ai caror institutii au solicitat acest lucru, iar restul vor primi in ziua de salariu. "Bugetarii…

- Politistii si profesorii nu-si primesc salariile inainte de Paște, potrivit ordinului emis de ministerul Finantelor Publice, publicat azi in Monitorul Oficial. Tot astazi, Federația Sindicatelor din...

- "Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu si am sa explic de ce. Pensiile se dau intre 14 si 27 ale lunii. Daca le dam acum va fi o perioada foarte mare pana cand pensionarii vor lua urmatoarea pensie. in plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecuta si este foarte…

- Nu toti bugetarii isi vor primi lefurile inaintea Sarbatorilor Pascale. Lista institutiilor publice ale caror angajati isi primesc salariile inainte de Paste, mai exact pe 5 aprilie, a fost publicata inca de marti in Monitorul Oficial (MO). Si, din cate a precizat ministrul Finantelor, la Antena 3,…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” solicita Guvernului sa precizeze clar categoriile de bugetari care vor primi salariile inainte de Paste, deoarece angajatii din invatamant nu vor beneficia de aceasta facilitate. „S-a indus ideea in spatiul public ca toti…

- Nu toti angajatii institutiilor de stat vor primi salariile maine, cand e ultima zi lucratoare inaintea invierii. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat la Antena 3 ca deși a fost asigurat cadrul legal, mulți nu și-au manifestat interesul. „La lista adaugata ieri in Monitorul Oficial…

- Veste proasta pentru pensionari inainte de Paște. Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile celor peste un milion de bugetari vor fi virate saptamana aceasta, inainte de Paste. Pensionarii nu se vor putea bucura, insa, de acelasi lucru. Motivul? Ca sa nu existe o perioada foarte mare…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat abia marți decizia cu privire la plata in avans a salariilor bugetarilor, respectiv a pensiilor. Daca salariații de la stat vor primi lefurile in aceste zile, ca sa aiba bani de Sarbatori, varstnicii se pot uita lung, pentru ca banii vor ajunge la ei abia de la jumatatea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie. ”Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu si am sa explic de ce.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie. ”Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu si am sa explic de ce. Pensiile…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi platite inainte de Paste. In ceea ce privește pensiile, prim-ministrul a spus ca acestea nu vor putea fi incasate decat dupa sarbatorile Pascale. „Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu. De obicei,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a semnat ordinul privind stabilirea unor masuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2018. Decizia a fost publicata ieri in Monitorul Oficial.Astfel, in temeiul prevederilor art. 53 alin. 2 din Legea nr. 500 2002 privind finantele publice, modificarile…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, la Parlament ca salariile bugetarilor vor fi platite inainte de Paste. Pensionarii mai au de asteptat, caci referitor la pensii prim-minstrul a anuntat ca vor fi platite dupa Sarbatorile pascale. Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie. "Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu si am sa explic de ce. Pensiile…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile celor peste un milion de bugetari vor fi virate saptamana aceasta, inainte de Paste. Pensionarii nu se vor putea bucura, insa, de acelasi lucru.Primul ministru considera ca in cazul in care se vor acorda și pensiile inainte de Paște va fi o perioada…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie. "Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu. De obicei, pensiile se…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca bugetarii vor primi salariile înainte de sarbatorile pascale. ”Salariile vor intra saptamâna aceasta, înainte de Paste”, a declarat premierul Viorica Dancila. ”Pensiile…

- "Datele statistice oficiale arata ca puterea de cumparare din Romania a crescut in 2017 cu 12,7%, in cazul salariilor, si cu 10,3% la pensia medie. Sunt cele mai mari cresteri de putere de cumparare in cadrul Uniunii Europene. M-ati intrebat daca sunt bani, de la 1 aprilie, sa platim salariile profesorilor.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, la Parlament ca salariile bugetarilor vor fi platite inainte de Paste. Pensionarii mai au de asteptat, caci referitor la pensii prim minstrul a anuntat ca vor fi platite dupa Sarbatorile pascale, informeaza Romania TV.Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Parlament, ca bugetarii isi vor primi salariile inainte de sarbatorile pascale, dar ca pensiile nu vor fi distribuite in aceasta saptamana deoarece ar fi perioada prea mare pana la urmatoarea pensie. ”Salariile vor intra saptamana aceasta,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Parlament, ca bugetarii isi vor primi salariile inainte de sarbatorile pascale, dar ca pensiile nu vor fi distribuite in aceasta saptamana deoarece ar fi perioada prea mare pana la urmatoarea pensie.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Parlament, ca bugetarii isi vor primi salariile inainte de sarbatorile pascale, dar ca pensiile nu vor fi distribuite in aceasta saptamana deoarece ar fi perioada prea mare pana la urmatoarea pensie.

- Premierul Viorica Dancila a dat asigurari, marți, ca salariații iși vor primi banii inainte de Paște. „Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paște, pensiile, nu. De obcei pensiile se dau intre 14 și 27 ale lunii. Daca le dam acum, va fi o perioada mult prea mare pana cand…

- Deși politicienii și ministrul Finațelor, Eugen Teodorovici, au anunțat acum cateva zile ca pensiilor și salariilor bugetarilor vor fi date inainte de Paște, se pare ca acest lucru este inca incert. O decizie in acest sens era așteptata dupa ședința de Guvern de joi, dar miniștrii nu au mai spus nimic.

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Pasti, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, ministrul Finanțelor a…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paște, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Pensiile și salariile bugetarilor ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Paste, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. ”Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Salariile celor peste un milion de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Eugen Teodorovici a precizat ca a trimis premierului Dancila propunerea sa pentru șefia ANAF. Potrivit ministrului de Finanțe, Ionuț Mișa ar urma sa preia conducerea Agenției. Eugen Teodorovici a precizat ca l-a propus pe fostul ministru al Finanțelor, Ionuț Mișa, pentru funcția de șef al ANAF. Propunerea…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata…

- Salariile celor peste un milion de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentantii Asociatiei M.A.M.E, care ofera sprijin copiilor cu afectiuni oncologice si alte probleme grave, si ai Asociatiei Suport Mastocitoza Romania, in vederea identificarii unor masuri concrete destinate sustinerii…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentanții Asociației M.A.M.E, care ofera sprijin copiilor cu afecțiuni oncologice și alte probleme grave, și ai Asociației Suport Mastocitoza Romania, in vederea identificarii unor masuri concrete destinate susținerii…

- Plata CASS a fost eliminata pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, pentru cei care au venit minim garantat si pentru beneficiarii de indemnizatie acordata pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii, potrivit unei OUG adoptate de Guvern. Guvernul a adoptat, miercuri,…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down și pacienților cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii soluțiilor la problemele cu care se confrunta, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentantii asociatiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down si pacientilor cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii solutiilor la problemele cu care se confrunta.La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down și pacienților cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii soluțiilor la problemele cu care se confrunta. La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala ANAF se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza Agerpres.ro. Este o discutie…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii.