Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Sofia au anuntat ca vor sacrifica 17.000 de porci la al cincilea caz raportat in ultimele doua saptamani. Pana acum au fost eutanasiati peste 100.000 de porci la celelalte patru ferme unde s-a descoperit pesta porcina africana. In total, Bulgaria a confirmat peste 20 de focare…

- Duminica, intrebata la Ploiești despre anunțul premierului Bulgariei, Boiko Borisov, care o va susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european, Viorica Dancila a raspuns astfel: „Imi mențin punctul de vedere. Este punctul de vedere al lui Borisov, respect punctul de vedere…

- Intrebat duminica, intr-o conferinta de presa, cum comenteaza faptul ca premierul de la Sofia a anuntat ca si Bulgaria o va sustine pe Kovesi, Tudorache a raspuns: "O vedem intr-o nota foarte pozitiva. Asta ne asteptam sa se intample acum. Faptul ca Franta a dat acest semnal politic de sustinere…

- Bulgaria a refuzat postul de Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si va lupta pentru ca Mariya Gabriel, comisarul sau european, sa îsi mentine pozitia actuala. Acest lucru a fost clarificat de comentariul primului-ministru, Boiko Borisov, dupa reuniunea de 40 de ore a liderilor…

- Comisia bulgara pentru combaterea coruptiei si confiscarea bunurilor dobandite ilicit a anuntat marti ca renunta la procedurile declansate in legatura cu o sesizare impotriva comisarului european pentru economie digitala si societate digitala, Mariya Gabriel, transmite BTA, potrivit agerpres.ro.Conform…

- Conform sesizarii depuse de organizatia neguvernamentala BOEC in decembrie 2018, in urma unei anchete a portalului bivol.bg, Mariya Gabriel a inchiriat un apartament de lux in suprafata de 128 mp apartinand unei societatii municipale, intr-un cartier cochet din Sofia, Lozenet. In baza contractului…

- 'Am reiterat astazi necesitatea de a readuce in discutie cercetarea agricola si bioeconomia, elemente catalizatoare pentru agricultura, luand in considerare viitoarea reforma a Politicii Agricole Comune. In domeniul agriculturii, cercetarea si bioeconomia reprezinta prioritati-cheie, menite sa permita…

- Romania are cele mai mari taxe puse pe salariu din Uniunea Europeana, cu un nivel de 41% la modul general, exceptand domeniile IT, Constructii si agricultura. Liberali sustin ca ar putea reduce taxele pe munca pentru toate domeniile, ceea ce ii va responsabiliza pe politicieni sa cheltuiasca chibzuit.