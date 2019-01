Ce boli venerice poţi contacta prestând anumite tipuri de sex Sunt mituri potrivit carora, anumite tipuri de sex te "feresc" de boli venerice. Din pacate, toate tipurile de sex (vaginal, oral, anal) te pot imbolnavi si te poti feri fie prin abstinenta, fie prin protejare si limitarea numarului de parteneri sexuali. Iata care ce boli venerice poti lua prestand anumite tipuri de sex. 1. Boli venerice: Sex oral unui barbat Iata care ce bolipoti luatipuri de sex. 1. Boli: Sex oral unui barbat Risc sigur: Chlamydia, gonoreea in zona gatului, herpes, HPV, sifilis (1%) Risc potential: hepatita B, HIV, hepatita C 2. Boli venerice: Sex oral unei femei 2. Boli: Sex oral unei Risc sigur: Herpes Risc potential: Chlamydia, gonoreea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

