Ce boli riscă să facă bucureștenii din cauza aerului OTRĂVIT! Daca este sa ne raportam doar la Europa de Est, Bucurestiul mai urca cateva trepte si ocupa locul trei, „batandu-se pentru titlu” cu orasele Chelyabinsk din Rusia si Dnipro din Ucraina. La polul opus, cele mai nepoluate orase sunt: Viena (Austria), Stockholm (Suedia), Zurich (Elvetia), Reykjavik (Islanda) si Helsinki (Finlanda). Numbeo.com este una dintre cele mai mari baze de date care prezinta informații despre utilizatori, orase si tari din intreaga lume. Platforma online ofera informatii actuale despre conditiile de viata ale lumii, inclusiv costul vietii, indicatorii de locuinte, ingrijirea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

