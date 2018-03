Stiri pe aceeasi tema

- Ai auzit si tu ca ultimul telefon de la Samsung este deja in precomanda. Astfel ca daca ai reusit deja sa iti comanzi unul, e de la sine inteles ca ai nevoie de una dintre aceste huse samsung galaxy s9 . Desi poate ca suna ciudat, sa ai ultimul model de smartphone si sa trebuiasca sa il asiguri cu o…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit ca trebuie evitat riscul existentei unor tarife disproportionate pentru identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan, potrivit motivarii deciziei prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor unui articol din OUG 155/2001…

- V. Stoica Colaborarea dintre deputatul de Prahova, Rodica Paraschiv, și Asociația Pacienților Oncologici din Romania, prin președintele acesteia, Iolanda Gheorghiu, continua și in acest an, pentru a veni in sprijinul femeilor din localitațile județului Prahova. Miercuri dupa-amiaza, la Ștefești, Rodica…

- Un barbat din judetul Constanta a fost condamnat la doi ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa si la alte sase luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de distrugere din culpa. Instanta a contopit cele doua pedepse si a dispus, in final, ca inculpatul sa execute…

- Dupa mai bine de 3 ani, de cand a infiintat primele magazine sociale pentru batrani, veterani si invalizi, Partidul Sor a extins lista beneficiarilor care se vor putea bucura de produse alimentare si de igiena la preturi mai mici.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, vineri, ca va initia un concurs international de solutii, in valoare de un milion de euro, pentru un proiect ce vizeaza reabilitarea bulevardului Magheru. "Ne dorim ca cel putin zona centrala sa aiba o noua abordare. Prin proiectul de buget am…

- Primaria Municipiului Bucuresti va initia un concurs international de solutii, in valoare de un milion de euro, pentru un proiect ce vizeaza reabilitarea bulevardului Magheru, a anuntat vineri primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Ne dorim ca cel putin zona centrala sa aiba o…

- Departe de agitația nervoasa a orașelor, oamenii de la sate nu se sperie de nameți, oricat de mari ar fi. Au grija sa nu le lipseasca lemne și cate ceva de mancare pentru ei și pentru animalele din curte. Iarna din martie li se pare ceva obișnuit.

- Ca urmare a avertizarii meteorologice de tip cod portocaliu de temperaturi foarte scazute, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati anunta ca efectueaza verificari la angajatori privind masurile aplicate de catre acestia in perioadele cu temperaturi extreme scazute pentru protectia persoanelor…

- Roxana Zorzolan are 20 de ani și este studenta. A cantat de cand era mica, de la gradinița pana la școala, cand a auzit-o invațatoarea și a luat-o la Casa de Cultura. Nu are studii muzicale, a facut cateva luni de canto și atat. Este studenta la Facultatea de Arhitectura in București. Nu știe daca…

- Clubul spaniol de fotbal FC Barcelona va ajunge la vanzari de 1 miliard de euro mai repede decat aratau previziunile, in urma unor venituri crescute obtinute din drepturi de difuzare si vanzare de bilete, a transmis presedintele clubului, Josep Bartomeu, potrivit Bloomberg. A treia cea mai…

- Grija pentru sanatatea dinților ar trebui sa fie la fel de mare precum grija pentru sanatatea intregului organism. Dar nu intotdeauna se intampla așa. A trata o carie nu se afla pe lista urgențelor medicale pentru majoritatea dintre romani. Cu igiena orala corespunzatoare putem nu doar…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dezvaluit ca a primit amenințari cu moartea in cursul zilei de luni, dupa ce a anunțat public ca o firma din Turcia a caștigat licitația pentru autobuzele cu care vor circula bucureștenii. Firea a spus ca a fost amenințata cu moartea, cu bataia și ”sa aiba grija…

- O crima oribila a avut loc duminica in jurul orei 13:30, in sectorul Telecentru al Chisinaului. Politistii au fost chemati de urgenta dupa ce un barbat s-a aruncat in gol de la etaj. In urma verificarilor, oamenii legii au descoperit in apartamentul de la etajul 7, cadavrul soției de 29 de ani cu…

- Jurnalista Cora Muntean a postat pe Facebook o scrisoare emotionanta prin care cere ajutor pentru nepotelele sale care in curand implinesc varsta de un an. Copilele s-au nascut prematur si au numeroase probleme de sanatate. Jurnalista are nevoie de bani pentru a-si ajuta nepoatele si pentru asta…

- Dupa ce birocrația din Romania i-a lasat pe el și pe fratele sau fara indemnizațiile de handicap, cunosutul jurnalist piteștean Remus Eduard Ștefan a ajuns sa traiasca, de pe o zi pe alta, intr-o camera de hotel, impreuna cu fratele bolnav de schizofrenie paranoida, pe care nici nu concepe sa-l…

- Varsta este un factor care influențeaza decisiv calitatea vieții pentru orice persoana. Potrivit unui raport publicat in 2017 de Institutul pentru Calitatea Vieții, Romania și Bulgaria se afla pe ultimele locuri in Uniunea Europeana la acest capitol, motiv pentru care este corect sa spunem ca batranețea,…

- O spun clar si raspicat : negestionat bine, internetul poate fi mai mult un pericol decat un suport pentru organizatii sau oameni care vor sa construiasca si sa mentina o relatie cu publicul relevant. De ce ? In primul rand, este un spatiu cat se poate de liber unde oamenii isi…

- Din 13 februarie, reality-show-ul Ferma vedetelor va da startul unei competiții aprige pentru 6 perechi de vedete ce vor intra in cursa pentru titlul de Fermierul anului și marele premiu de 50.000 de euro. Pe langa mult-temutul Nea Rața, care are grija sa transforme vedetele in fermieri adevarați, Monica…

- Polițiști ai Biroului Drumuri Naționale și Europene au acționat pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente, in special pentru identificarea și sancționarea abaterilor savarșite de pietoni, precum și a conducatorilor de autovehicule care nu acorda prioritate de trecere acestora.…

- Citirea e-mail-urilor importante de la munca, verificarea noutaților aparute în lume, conectarea la noile tendințe globale, cât și ascultarea de muzica online reprezinta doar câteva dintre beneficiile aduse odata cu achiziționarea unui smartphone. Pentru unii, un asemenea…

- Pentru al șaptelea an la rand, elevii Clubului de Mediu din Beiuș au susținut o prezentare interactiva pe tema zonelor umede din Romania. Invitați speciali au fost reprezentanții Administrației Bazinale de Apa Crișuri. „Zone Umede pentru un viitor sustenabil”, acesta a fost sloganul…

- Și, ne uitam spre streașina sa vedem randunica aia care venea la cuib, in fiecare an. Știam ca atunci cand domnu’ ii plecat la ședințe, sa nu scoatem o vorba, sa stam cuminți, ca ea ne vede și ne paraște domnului invațator. Și domnul afla totul, știa totul…

- E din nou tensiune si emotii de groaza in teatrul romanesc. O actrita cunoscuta are grave probleme de sanatate. La scurt timp dupa ce medicii i-au facut o serie de analize, i-au dat un diagnostic crunt. Costul operatiei dificile e unul foarte mare, iar colegii de breasla, care au devenit a doua ei familie,…

- „Zone Umede pentru un viitor sustenabil”, acesta a fost sloganul mondial pe care tinerii l-au prezentat fie folosind desene, machete, lucrari, poezii dar și mini scenete educative. Activitatile s-au desfasura in laboratorul de Protectia Mediului din Beiuș si au reunit peste 40 de elevi si…

- Noul ministrul al Sanatații, Sorina Pintea, este sigura ca iși va duce mandatul la bun sfarșit pentru ca a lucrat la programul de guvernare, iar acolo sunt foarte multe chestiuni in care crede și, totodata, are susținere politica. ”Va dura acest mandat pentru ca eu am lucrat la programul de guvernare.…

- Nicoleta, o fetita de 14 ani din Craiova aflata in grija statului, a adus pe lume anul trecut un baietel. In 2016, fata a facut si o intrerupere de sarcina. Conducerea Directiei pentru Protectia Copilului Dolj a tinut ascuns acest caz si a facut plangere la Politie dupa ce minora a nascut.

- Guvernul pregatește un nou ajutor social pentru cei care au grija de persoane varstnice. Potrivit unui proiect de lege, se intenționeaza ca cei care au in grija persoane varstnice și sunt angajați, sa poata lucra cu jumatate de norma și sa primeasca salariul intreg, pentru norma completa. Prima jumatate…

- Ioan Carmazan, unul dintre cei mai apreciați regizori romani, scriitor și profesor universitar, vorbește despre vasta sa experiența și despre poveștile incredibile din viața sa, in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.

- O femeie din judetul Vaslui a fost condamnata definitiv la 6 luni de inchisoare cu suspendare, fiind gasita vinovata pentru violenta in familie. In perioada in care ar fi avut in ingrijire un copil incredintat de Protectia Copilului, vasluianca ar fi obisnuit sa il bata.

- Un copil in varsta de patru ani si-a taiat mana dreapta, pana la cartilaje, dupa ce a mers pe scarile rulante. Durerile prin care a trecut micutul sunt inimaginabile, iar acest lucru trage un semnal de alarma catre toti parintii.

- Fabrica de motoare Volvo Cars din Skovde, Suedia, a devenit prima fabrica neutra din punct de vedere climatic a producatorului, trecand la incalzire din surse regenerabile incepand de la 1 ianuarie 2018. Skovde este prima fabrica din rețeaua globala a Volvo Cars care a ajuns la acest status, ceea ce…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 17 - 18 ianuarie 2018 se vor manifesta unele fenomene meteorologice severe, materializate…

- Crestinii sarbatoresc in fiecare an, pe data de 12 ianuarie, pe Sfanta Tatiana. Putini credinciosi stiu despre aceasta sarbatoare al carei nume multe femei il poarta. Sfanta Tatiana a trait in perioada anilor 223-235. Aceasta a trait o viata curata, nu a vrut sa se casatoreasca si si-a dedicat viata…

- Un grup de cercetatori germani sustine ca, in pofida criptarii, hackerii pot accesa informatiile din grupurile de discutii ale aplicatiei WhatsApp. In mod legal, in afara de angajatii companiei, serverele WhatsApp pot fi accesate si de guvernele care cer acest lucru pentru anumite cauze punctuale.

- Pe rafturile farmaciilor apar din ce in ce mai multe medicamente noi. Important insa este, asa cum sfatuiesc si medicii, sa fim atenti la efectele secundare scrise pe prospect si sa nu le luam "dupa ureche"

- Platforma Romania 100 a prezentat o comparatie intre asigurarea facultativa de sanatate in perioada Guvernului Ciolos si acum, aratand ca revolutia fiscala a PSD-ALDE a dus la o crestere cu aproape 200% a contributiei de sanatate pentru cei mai vulnerabili dintre cetațeni”. ”Pe 4 ianuarie 2017 Dacian…

- Jessica Alba și soțul sau, Cash Warren, au inceput 2018 cu dreptul, caci fiul lor a venit pe lume chiar de Anul Nou, puțin mai devreme decat era preconizata nașterea. Deși este la cel de-al treilea copil, primul baiat al familiei, Jessica și-a pierdut din indemanarea de a avea grija de un nou-nascut.…

- AFLAȚI: - cine ne-a impresionat in anul care a trecut și de ce - istoria pomilor de Craciun din cele trei orașe: Ungheni, Calarași și Nisporeni. Noi am intrebat: ”Oglinda, oglinjoara, care brad e cel mai tare?” - care sunt cele mai active primarii din regiune, premiate de IDIS ”Viitorul” - ce zic președinții…

- Anca Țurcașiu nu face diferența intre o zi obișnuita și una speciala, dat fiind faptul ca aceasta are grija sa manance, cantitativ, la fel de mult. Motiv pentru care nu are nevoie apoi, de dieta! Anca Țurcașiu, in varsta de 47 de ani, este mereu motivata sa-și mențina silueta . Mai precis, spune ea,…

- Un proiect depus in Parlament in vara acestui an prevede sanctionarea mai aspra a soferilor care nu opresc la semnalele politistilor rutieri, riscand sa ramana fara carnet pentru o perioada de 90 de zile. Inițiatorii propunerii legislative spun ca „oamenii legii s-au confruntat cu foarte multe situații…

- Ciro Castellano, fostul socru al Antoniei, este foarte revoltat ca aceasta nu ii acorda Mayei atenția de care are nevoie. Mai mult, susține ca Antonia nu a apucat sa vina sa o viziteze pe micuta și nici la serbari nu este prea prezenta.

- Grija pentru paduri nu trebuie sa inlocuiasca bucuria de a avea un brad natural in casa. Atat timp cat te asiguri ca ai achiziționat un brad de la reprezentanții unui ocol silvic și nu unul furat, taiat ilegal dintr-o padure, acesta trebuie sa-și ocupe locul de onoare in

- Florin Salam si Roxana Dobre au decis sa puna capat relatiei lor, dupa ce bruneta a fugit de acasa si s-a spus ca l-ar fi inselat pe manelist cu un fost iubit. Florin Salam, prima reactie dupa DESPARTIREA de Roxana Dobre. Motivul REAL al RUPTURII Manelistul este hotarat sa nu-i dea…

- Ieri, aflam cu bucurie faptul ca starul din ”Neveste Disperate” e insarcinata in patru luni, cu un baiețel. Acum avem parte și de primele fotografii dupa anunțul sarcinii, cu ocazia unui shooting realizat pentru revista Oprah. Shootingul dupa anunțul sarcinii Eva Longoria traiește cea mai frumoasa perioada…

- Ea a devenit celebra in urma cu mai mult de un deceniu, cand aparea pentru prima data pe ecrane in rolul fiicei Gabriellei Solis și a lui Carlos Solis din Neveste Disperate, micuța Juanitei Solis. Este una dintre cele mai simpatice fetițe de pe micile ecrane, iar acum, la mai bine de la 5 ani de la…

- PIFTIE DE CURCAN, ingrediente: carne de curcan, bucati cu tot cu piele si os (aproximativ 2 kilograme de bucati diverse: 1 pulpa, spate, gat, osul pieptului)apausturoi2 foi de dafin1 lingura rasa cu boabe de pipersareoptional, zarzavat de supa: 1 ceapa, 1-2 morcovi,…

- Reformarea clasei politice prin schimbare atitudinii fata de oameni. Este una dintre prevederile rezolutiei, aprobate la sedinta Consiliului National Politic al Partidului Democrat din Moldova. Documentul a fost prezentat de presedintele PDM, Vlad Plahotniuc.

- Rinichii au un rol foarte important in organism, insa sunt foarte sensibili. Daca nu mai funcționeaza, intregul organism intra in avarie. Afla daca rinichii tai sufera insuficiența renala, precum sa cum sa previi alte afecțiuni, scrie realitatea.net.