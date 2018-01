Stiri pe aceeasi tema

- Un clip cu imagini dramatice surprinse la o corida din Mexic face inconjurul lumii. Ghinionistul este tanarul toreador Francisco Martinez, in varsta de 21 de ani, care a suferit un accident teribil

- Iata cateva beneficii pe care le aduc povestile in viata copiilor: 1. Le stimuleaza imaginatia Fiecare poveste ofera un scenariu palpitant si descrie o atmosfera inedita, astfel ca imaginatia copiilor este stimulata. Acest lucru ii va ajuta apoi sa inteleaga lumea reala, spun specialistii. Cu cat unui…

- Inflamatia in sine nu este daunatoare. De fapt, este un raspuns natural al organismului la ranire si infectie – o incercare naturala a organismului de a respinge invadatorii, de a repara daunele si de a vindeca tesuturile. In cazul inflamatiei acute, care se rezolva in cateva zile, aceasta este o reactie…

- Țigarile electronice te ajuta sa te lași de fumat arata un nou studiu științific facut de cercetatorii americani. In schimb, avertizeaza specialiștii, noile variante de țigari electronice devin tot mai atractive pentru adolescenți. Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea de Medicina din…

- Unul dintre cei mai cunoscuti neurochirurgi romani a vorbit la „antena3 live” despre cele mai importante aspecte care pot ajuta creierul in activitatea sa permanenta de a mentine organismul in functiune. In doar cateva randuri iata o sinteza despre ce este bine si ce nu este bine sa faci pentru a ajuta…

- Conopida are proprietati importante anticancerigene si poate preveni aparitia cancerului de sân sau ovarian. Poate sa fie consumata în salate, cruda, în supe sau în diverse alte feluri de mâncare si nu trebuie sa lipseasca din meniul zilnic al femeilor.…

- O deputata finlandeza a fost nevoita sa paraseasca o dezbatere parlamentara despre alcoolism, pentru a merge sa verifice starea unui consilier politic care se intoxicase cu alcool, intr-un incident care a atras noi polemici pe tema relației țarii nordice cu bautura.

- Trebuie sa pregatești repede pranzul sau cina și carnea nu s-a decongelat? Un truc folosit de marii bucatari te va ajuta s-o dezgheți in doar 5 minute, scrie realitatea.net.Luați doua cratite de metal și puneți-le in chiuveta.

- Agențiile spațiale din 20 de țari, inclusiv din Romania, au propus in cadrul unei declarații comune ce a fost adoptata luni seara la Paris, inființarea unui "Observator Spațial al Climei", care va permite schimburile reciproce de date științifice obținute din spațiu,

- In numerologie, cifrele care se repeta au o insemnatate puternica, ele purtand o energie aparte. Data de 12.12 (12 decembrie) nu face excepție, mai ales ca numarul 12 este unul important in numerologie. 12 inseamna rezultate, final incununat de succes. Este și numarul semnului Pești, un semn astrologic…

- Ministrul Liviu Pop vine cu vești bune pentru profesori, la sfarșit de an. Șeful de la Educație da asigurari ca saptamana viitoare vor fi alocați banii de la Guvern in teritoriu pentru plata sumelor obținute de cadrele didactice in instanța. Pop spune ca in unele județe banii aferenți acestor sentințe…

- Secretul care te ajuta sa arzi calorii chiar si atunci cand esti la birou este mult mai simplu decat ai putea crede. Iar investitia e minima, dar te ajuta sa obtii rezultate rapid. Iata ce trebuie sa faci mai exact!

- Cu siguranta te-ai intrebat mereu ce tip de personalitate ai, insa nu ai gasit un raspuns concret. Ei bine acest test te va pune la incercare, iar la final vei afla rezultatul mult asteptat. Trebuie doar sa te concentrezi pentru a face fata testului.

- „Trebuie sa ințeleaga toți ca Romania e stat independent și ca noi in 89 - unii dintre noi suntem revoluționari - am luptat ca in Romania sa nu mai existe niciun fel de dictat, nici intern nici exterior. Trebuie sa ințelegem ca fiecare țara e autonoma și independenta. Ne respectam toți partenerii, de…

- Bianca Oprisoiu este unul dintre cei mai tineri voluntari ai Asociatiei de oncologie „Sfanta Ana“ din municipiul Targu Jiu. Adolescenta simte ca in acest fel ii cinsteste memoria tatalui ei, care a murit de cancer. De asemenea, vrea sa-si arate in acest fel recunostinta fata de asociatie, pentru ca…

- Ficatul este organul fara de care un om nu poate trai. Acest organ indeplinește peste de 500 de funcții extrem de importante pentru organismul uman. Unele dintre acestea sunt foarte complexe, de aceea nu putem trai fara ficat. Putem doar sa incercam in fiecare clipa sa luptam pentru menținerea sanatații…

- Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia il susține pe maratonistul aiudean Levente Polgar in implinirea visului sau: e singurul maratonist cu handicap, acceptat sa participe la Maratonul „6633 arctic ultra – 2018”! Pentru a fi validat in competiție, aiudeanul Levente Polgar are nevoie sa achite,…

- Comisia speciala privind modificarea legilor justitiei a adoptat miercuri o serie de amendamente prin care se introduce controlul ierarhic superior, inclusiv din partea ministrului Justitiei, asupra procurorilor si se introduce obligativitatea pentru magistrati de a depune anual declaratii pe propria…

- O simpla combinație de taste îți va face viața mai ușoara, iar site-urile pe care le accesezi în secret vor ramâne doar în „istoricul" tau Daca apeși în același timp tastele CTRL, Shift și N în momentul în care navighezi deja pe internet,…

- Familia, colegii, elevii, dar si fosti elevi incearca din rasputeri sa vina in ajutorul lui Carmen Cotunescu, profesor al Colegiului National "Mihai Viteazul" din Ploiesti, scrie Telegrama.roDascalul are nevoie de sprijin financiar pentru o interventie chirurgicala in Turcia, operatie care-i poate salva…

- Cafeaua reprezinta modul in care milioane de oameni din intreaga lume aleg sa-si inceapa diminetile plini de energie si mereu pregatiti pentru provocarile unei zile. Probabil ca nu mai este necesar sa aducem in discutie faptul ca apa, ceaiul si [...] citește mai mult Post-ul Cafeaua, doza ta de energie…

- Unul dintre cele mai bune uleiuri pentru gatit este uleiul de cocos. Compozitia acestuia ramâne neschimbata chiar si la temperaturi ridicate. Datorita programului destul de încarcat de care avem cu totii parte, produsele de tipul 2 în 1 sunt la mare cautare si nu…

- Republica MoldovaRepublica Moldova, cea mai saraca țara din Europa, incearca sa utilizeze blocul de blocare, instrumentul digital cryptocurrency, pentru a elimina traficul de copii cu ajutorul experților Organizației Națiunilor Unite, a declarat oficialul guvernamental, scrie agenția de știri internaționala Reuters.

- Datorita programului destul de aglomerat de care avem cu toții parte, produsele de tipul 2 in 1 sunt la mare cautare și nu este de mirare ca natura dispune inclusiv de asftel de produse. Dar ce ai zice daca un singur produs l-ai putea folosi la absolut orice activitate a te de la curațat pantofii…

- Statul ar vrea sa poata cumpara actiuni atat la companii aflate in subordinea sau coordonarea sa, cat si de la firme private, pentru a-si intari pozitia de actionar. Practic, o societate cu datorii la stat isi poate majora capitalul prin emiterea unor noi actiuni, pe care statul le preia fara sa dea…

- Cremos, cu un gust aparte, avocado este denumit si untul vegetal. El figureaza pe lista alimentelor cu cele mai inalte valori nutritionale, continand o mare varietate de substante nutritive, inclusiv 20 de vitamine si minerale. Iata ce beneficii aduce in organismul nostru consumul frecvent de avocado.Are…

- Auzim intruna ca trebuie sa mancam cat mai multe fructe și legume, proaspete, daca se poate. Dar ce se intampla daca nu procedam așa? Potrivit nutritionistului Camelia Olteanu, persoanele care refuza sa consume fructe și legume vor fi mai predispuse la boli, in general, deoarece vor avea un sistem imunitar…

- O cura de detoxifiere cu smoothie ajuta la purificarea organismului. Te ajuta sa te simti mai curat si mai sanatos. Un asemenea regim poate reprezenta si introducerea unui program de slabire, dar te ajuta si la tranzitia dintre sezoane, reglarea digestiei si este eficient in identificarea alergiilor…

- Care sunt, de regula, motivele care determina romanii sa iși asigure locuința? Din pacate, cei mai precauți sunt, de regula, cei ”pațiți”, cei care au avut locuințele afectate de diverse riscuri și au vazut ce inseamna sa nu ai nicio forma de ajutor sau chiar sa o iei de la zero. Și asta se intampla…

- Il gasim in orice gradina si nici nu banuim ce beneficii aduce organismului nostru. Are capacitatea de a trata, preveni sau ameliora boli si este elixurul perfect impotriva imbatranirii. Acest aliment tine deoparte cancerul, hepatita sau bolile pulmonare.

- Daca faci parte din categoria persoanelor ce nu beau nici macar 3 pahare de apa pe zi, alege sa consumi apa cu ghimbir. Consumul regulat de apa cu ghimbir te va ajuta sa elimini toxinele din organism, sa ții senzatia de foame sub control si mai ales sa iți intarești imunitatea, mai ales acum in pragul…

- Vesti bune pentru iubitorii de vin rosu! Cercetatorii de la Universitatea Washington din St. Louis, Missouri, au descoperit ca un pahar de vin rosu pe zi creste fertilitatea in cazul femeilor. Acesta nu este, insa, singurul beneficiu al acestuia.

- Doua persoane, intre care si un copil de 9 ani, au fost ranite astazi intr-un incendiu izbucnit la o cabana de langa Codlea, la Geamana, judetul Brasov, informeaza Mediafax. Potrivit ISU Brasov, la locul incendiului s-au deplasat trei autospeciale cu apa si ...

- Drojdia de bere nu trebuie consumata ca atare, in stare vie, ci sub forma de extracte, in care drojdia devine inactiva. Din nefericire, astfel de produse (foarte sanatoase si care se consuma pe scara larga in Occident), nu prea se gasesc pe piata romaneasca, scrie doctorulzilei.ro. „Prepararea…

- Cei mai multi romani, 46%, considera ca mediul de afaceri este motorul de dezvoltare al economiei din Romania prin locurile de munca create, salariile oferite angajaților și taxele platite la bugetul de stat, arata un studiu al Novel Research pentru Provident Financial Romania.

- BenQ, companie recunoscuta pe plan internațional pentru inovatii în domeniul soluțiilor de imagine profesionale, anunta diponibilitatea modelului EW277HDR, un monitor care se adreseaza pasionatilor de divertisment si celor ce lucreaza de acasa. Vine echipat cu un panel AMVA+, o luminozitate…

- Criza din Catalonia are efect nu doar asupra Spaniei ci preocupa intreaga Europa, intrucat ea poate declanșa mișcari separatiste in foarte multe zone ale continentului, releva un articol publicat de ziarul britanic The Guardian. ...

- Saloanele auto depasesc tot mai des barierele conventionalului, iar dovada vine acum din capitala Japoniei. Acolo s-a deschis Tokyo Motor Show. Si multe dintre modelele expuse par sa vina din filmele SF.

- Un nou studiu realizat de cercetatorii de la trei universitați și efectuat pe 50 de vorbitori nativi de limba germana, care învațasera de curând sa vorbeasca și sa citeasca fluent în limba olandeza, arata ca persoanele bilingve vorbesc

- Practicarea regulata a unui sport contribuie in mod semnificativ la creșterea imunitații. Astfel, studiile arata ca 30 de minute de miscare in fiecare zi ajuta la imbunatatirea sistemului cardiovascular, reduc stresul si cresc imunitatea. In plus, consumul de fructe și legume bogate in vitamina C fortifica…

- AJUTOR..Potrivit unei hotarari de Guvern publicata in Monitorul Oficial din 19 octombrie 2017, valorificarea productiei de tomate a producatorilor agricoli inscrisi pentru accesarea Programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, se va face in perioadele 1 ianuarie-15 iunie, inclusiv,…

- Cum scapi de colesterolul ridicat? Iti oferim reteta perfecta. Acestea sunt alimentele minune care te ajuta sa iti rezolvi problemele de sanatate. Colesterolul ridicat e o problema cu care se confrunta extrem de multa lume. Acesta poate cauza boli extrem de grave care iti pot face viata un ‘iad’.…

- Aceasta verdeața se folosea și in Grecia antica, ca leac bun la toate dar și condiment. Pe langa faptul ca aromatizeaza mancarea, fie ca il folosiți crud sau uscat, proprietațile lui sunt uluitoare. Vitamina B9 prezenta in patrunjel va protejeaza de bolile cardiovasculare. Vitamina A imbunatațește…

- Antibioticele reprezinta probabil cel mai mare progres medical al ultimului secol. In cei 75 de ani de cand sunt utilizate, ele au salvat sute de milioane de vieți, au scurtat durata suferințelor prin infecții si, in numeroase alte cazuri, au prevenit apariția unor sechele ale infecțiilor. La…

- Ai nevoie de o gustare rapida și sanatoasa? Vrei ceva care sa nu-ți creasca aportul caloric? Atunci nucile caju sunt alegerea perfecta pentru tine. Ai nevoie de o gustare rapida și sanatoasa? Vrei ceva care sa nu-ți creasca aportul caloric? Atunci nucile caju sunt alegerea perfecta…

- Lidera USL Clotilde Armand sustine, pe Facebook, ca presedintele CCR – ex-pesedistul Valer Dorneanu – are rolul de a eticheta drept „neconstitutionala” orice incercare de a impiedica PSD sa fure.