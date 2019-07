Ce bacșiș fantastic a primit un român care livrează pizza în Marea Britanie Un roman care livreaza pizza in Anglia a primit un bacsis colosal din partea unor vloggeri cu 3 milioane de urmaritori. Woody & Kleiny au comandat pizza, iar cel care a livrat-o a fost Ovidiu, un roman care lucreaza in Marea Britanie de mai multi ani. Vloggerii l-au provocat pe barbat la un joc de “piatra, hartie, foarfeca”, iar miza a fost 1000 de lire sterline. Romanul a acceptat si a reusit sa castige toti banii, scrie observator.tv. La final, a declarat ca banii reprezinta salariul sau pe o luna si ca ii va cheltui impreuna cu fiica sa, in vacanta. „Ovidiu a fost o adevarata legenda și speram… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

