CE AVETI CU PENSIILE OAMENILOR, DOMN’ FLORIN ROMAN? Liberalii și-au batut din nou joc de milioane de romani. Oamenii lui Orban și Iohannis au facut scandal in Camera Deputaților și au reușit sa amane votul decisiv pe legea pensiilor. Și asta dintr-un orgoliu nemasurat pentru care liberalii calca totul in picioare, inclusiv destinele și viețile a 10 milioane de pensionari pe care, de altfel, se bat cu pumnul in piept pe la televizor ca ii apara. Așa ca, pentru ca știu ca ar fi trași la raspundere de romani daca ar fi votat fațiș impotriva unei legi bune, au facut scandal inca de la inceputul ședinței de plen. Marota a fost tot conducerea ședințelor… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol si foto: informatiadealba.ro

