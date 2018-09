CE avertizeaza iar Romania in legatura cu deficitul excesiv: Nu aruncati economia in haos pentru o crestere de moment Comisia Europeana a avertizat din nou Romania in legatura cu deficitul excesiv, tara noastra fiind la a doua atentionare de acest fel, anunta deputatul USR Claudiu Nasui.



"Romania este intr-o masina care merge cu 170 km/h, nu stim daca functioneaza franele, familia noastra este in masina si soferul tot apasa pe pedala de acceleratie", a declarat joi Istvan P. Szekely, directorul Directiei generale pentru afaceri economice si financiare din cadrul CE, intr-o intalnire cu membrii comisiei pentru Buget, Finante, Banci a Parlamentului.



Claudiu Nasui spune ca reprezentantii CE au…

Sursa articol: business24.ro

