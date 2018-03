Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul pe averea Israelei Vodovoz va fi, pare-se, unul aprig. Iar asta pentru ca, spre surpriza tuturor, Liviu Arteni, fostul ei soț, barbatul de care a divorțat, in mare secret, anul trecut, are dreptul sa moșteneasca o parte din averea milionarei care s-a stins din viața saptamana trecuta.

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, in locuința sa, vineri (9 martie). Celebra femeie de afaceri s-a stins din viața la 70 de ani. Puțini știu care era viața ei inainte sa se casatoreasca cu Liviu Arteni. Ea a ajuns in atenția presei dupa nunta din 2008, cand a șocat pe toata lumea dupa ce […] The…

- Celebra femeie de afaceri Israela Vodovoz a murit vineri (9 martie), la varsta de 70 de ani. Ea a ajuns in atenția presei din Romania in 2008, dupa ce s-a casatorit cu Liviu Arteni, un barbat mult mai tanar decat ea. In primii ani de casnicie, parea ca lucrurile merg ca pe roate intre cei […] The post…

- Liviu Arteni a inceput sa aiba probleme cu alcoolul, astfel ca au aparut si certurile. In cele din urma, inainte sa se pronunte divortul, barbatul a luat calea pribegiei, trecand prin mai multe tari din Europa. Ultima oara, a fost zarit cersind pe strazile din Cannes. "Da, cersesc pe strada!…

- Liviu Arteni și Israela Vodovoz s-au casatorit in 2008. Ei au șocat pe atunci pe toata lumea cu povestea lor de dragoste. In pofidia diferenței de varsta, cei doi susțineau ca se iubesc. Cu toate acestea, ani mai tarziu, au aparut problemele. In mai 2016, Liviu Arteni a parasit caminul conjugal, iar…

- Dupa moartea Israelei Vodovoz, discutiile despre mostenirea femeii se poarta incepand de la un presupus testament pe care aceasta a anuntat ca l-a facut in favoarea lui Liviu, pe vremea cand cei doi erau inca in relatii bune, scrie wowbiz.ro. Scandalul urias pe care Israela l-a avut cu sotul ei i-ar…

- Israela Vodovoz se pare ca ar fi murit in urma cu fix o saptamana, dar abia dupa 5 zile a fost descoperita fara suflare in casa ei. Autopsia va scoate la iveala cauza exacta a morții, iar polițiștii continua cercetarile in apartamentul femeii de afaceri. "In ziua de luni a fost ultima zi cand…

- Vestea ca Israela Vodovoz a incetat din viata la 70 de ani a cazut ca un trasnet peste lumea mondena din Romania. Dupa mai multe zile in care nu a mai raspuns la telefon, vedeta a fost gasita fara suflare in propria locuinta. Paparazzii Spynews.ro au surprins, in exclusivitate, imagini uluitoare din…

- Israela Vodovoz a avut o perioada incarcata de evenimente neplacute. Femeia de afaceri se despartise de Liviu Arteni, dupa ani la rand in care i-a suportat abuzurile fizice si psihice. Invitata intr-o emisiune tv, Israela Vodovoz a recunoscut ca problemele din casnicia cu Liviu au marcat-o. A mai dezvaluit…

- Regretata Israela Vodovoz a fost judecata dur de mulți cunoscuți și nu numai, dupa ce s-a casatorit in anul 2008 cu Liviu Arteni, un barbat cu aproape 30 de ani mai tanar, insa povestea lor de dragoste nu a durat decat cativa ani.

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuința ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapștul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede…

- Celebra Israela, devenita vedeta dupa ce s-a castorit cu Liviu, mult mai tanar decat ea,a fost gasita fara suflare in locuința ei. Israela a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei. Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuinta…

- Alerta maxima intr-o aeronava Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord. Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat compania aeriana. Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat…

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…

- Oltin Hurezeanu de la Exatlon apare batut și plin de sange pe fața și pe maini intr-o imagine care face inconjurul internetului. Nu, Oltin nu a fost batut de nimeni, este o poza din ultimul film in care a jucat actorul inainte de a deveni concurent Exatlon. Inainte de a pleca in Republica Dominicana,…

- Nici n-a inceput anul bine și Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat deja o mica avere din tenis. Dupa victoria de la Shenzen și dupa finala de la Australian Open, romanca a strans o suma frumușica de bani. In primele luni ale anului, Simona Halep a reușit sa caștige 1.841.497 de dolari. Jucatoarea…

- Intamplare revoltatoare pentru un medic cardiolog din București. Barbatul a incercat sa ia un taxi, dupa ce a plecat de la Spitalul Floreasca, dar a dat de un șofer care l-a dat jos din mașina. Inițial, taximetristul l-a intrebat daca il deranjeaza fumul de țigara, iar Gabriel Tatu l-a rugat sa nu fumeze…

- Dați afara din casa de tatal iubitului Ioanei Tufaru, in momentul in care a fost anunțat ca va deveni bunic, Ioana și Ionuț au primit ajutor de la Gigi Becali, care le-a oferit o locuința. Gabriel Mardare s-a stins din viața, saptamana aceasta, la 86 de ani. Ioana și Ionuț iși facusera planuri inca…

- VJ Raru, pe numele adevarat Cornel Moraru, a avut parte de o mulțime de surprize in timpul matinalului pe care l-a prezentat. Și asta pentru ca astazi a fost ultima data cand in platoul de televiziune a venit in calitate de moderator. La finalul ediției, colegii i-au facut daruri peste daruri, iar momentele…

- Marinica Namol a decis sa rupa tacerea și sa dezvaluie tot adevarul despre episodul din noaptea nunții. Barbatul susține ca nu este el in toate imaginile, ci doar in unele, iar restul sunt trucate. Acesta mai susține ca mireasa a fost amanta lui. „Nu sunt eu in acele imagini. Sunt eu, dar pot fi trucate.…

- O tanara din Belgia a fost invitata la propria ei inmormantare si a avut un soc de proportii. Alaturi de alti tineri, aceasta s-a numarat printre persoanele alese sa isi vada propria inmormantare, desi e perfect sanatoasa si in floarea varstei. In momentul in care a inteles adevarul, insa, alaturi de…

- Drama pentru o concurenta de la Exatlon Mexic! Ea a aflat ca este insarcinata, chiar in timpul competiției din Republica Dominicana. Medicii i-au spus ca este vorba despre o sarcina extrauterina. Dupa ce a parasit competiția, femeia a fost operata de urgența. Sandra Casar, cunoscuta ca Shira, una dintre…

- Victor Pițurca, fost selecționer al Romaniei, se intoarce in fotbal. Dupa ce și-a incheiat conturile cu Al Ittihad acum mai bine de doi ani de zile, Pițurca va reveni pe banca tehnica in Arabia Saudita, la o echipa prestigioasa, informeaza Adevarul. Este vorba de echipa Al Ahli Jeddah, aflata pe locul…

- Parintele Nectarie Vitalis s-a stins din viața pe 8 februarie, iar la prohodul sau au venit sute de persoane. Credincioșii cred ca parintele Nectarie și-a mișcat mana in coșciug, in timpul slujbei de inmormantare. Ei cred ca a facut asta in semn de binecuvantare. „Mana Cuviosului Nectarie Vitalis se…

- Patinatoarea canadiana Meagan Duhamel a intrat intr-un restaurant unde se gateau caini si a avut un adevarat soc. Aceasta a salvat de la gatit doi caini ce urmau sa fie facuti supa, dupa declaratiile acesteia, potrivit ONE. Meagan s-a oferit sa cumpere cei doi caini si sa ii…

- Recent, Maria Constantin și-a facut apariția la brațul unui barbat misterios, despre care toata lumea credea ca este noul ei iubit. Dupa divorțul de Marcel Toader, blondina s-a dedicat mai mult vieții profesionale, dar o fotografie postata chiar de ea a starnit numeroase controverse. Cum multa lume…

- RTL si Le Point nu au reprodus pe larg documentul, care a fost redactat in limba engleza in iulie 2014 la Los Angeles, in prezenta unui notar. Potrivit documentelor intocmite in prezenta unui notar din Paris, Laura Smet a primit suma de 442.000 de euro, in decembrie 2003, si 450.000 de euro, in februarie…

- Luis Fonsi care a reusit sa bata toate recordurile cu piesa "Despacito" are o casa. spectaculoasa. Fiecare coltisor al casei este decorat pana la cel mai mic detaliu. Va aratam imagini incredibile cu vila de milioane de dolari.

- Simona Halep joaca finala Australian Open si spera la primul ei titlu de mare șlem. Competitia o va umple de bani pe românca noastra, bani care se adauga averii impresionante strânse deja de sportiva. Pana acum, cei de la Capital sustin ca Simona are in conturi 20 de milioane de euro. …

- Moartea copilului minune al muzicii, W. A. Mozart, ramane un mister nerezolvat. Contrar celebritatii de care se bucurase in timpul vietii, Mozart a avut parte de o inmormantare anonima. Trupul sau a fost dus la cimitirul Sankt Marx, dar mormantul sau a ramas necunoscut chiar si azi.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea a strans 30 de semnaturi de la liderii PSD din teritoriu pentru demiterea lui Mihai Tudose, in timp…

- Marele actor Florin Piersic trage un semnal de alarma si cere jurnalistilor de can-can sa nu mai scrie articole in care anunta ca ar fi bolnav sau ca s-a internat in vreun spital. Florin Piersic spune ca se simte mai bine ca oricand, joaca in spectacole si participa la emisiuni de divertisment. Desi,…

- Andrei Plesu a fost provocat aseara, la emisiunea „In fața ta”, sa raspunda la o intrebare pe care, cu siguranta, multi romani si-au pus-o in toata acesta perioada: Aceea de a parasi tara daca ar fi fost mai tineri in 1989.

- Medicul Mihai Lucan a declarat la inceputul anului 2017, o suma de 1,7 milioane de euro in 17 conturi bancare, 60% din Lukmed SRL - firma care administreaza una dintre cele mai moderne clinici de urologie din tara -, terenuri intravilane, case si apartamente in Cluj si Bucuresti, bijuterii si tablouri.…

- Apa este singurul element din natura care exista in toate cele 3 stari de agregare – aceasta mai are o calitate pe care putin o stiu, dar pe care oamenii de stiinta au demonstrat-o: are memorie. Cunoscuta profesoara de yoga Dana Tupa considera ca apa nu este doar un element fizic, ci si unul […]

- Romeo, unul dintre apropiatii lui Salam sustine ca intre cei doi existau de mult timp discutii aprinse. "Indiferent ce vrea Roxana sa ascunda, totul este adevarat. Florin a dezmintit pentru ca nu vrea sa-si paraseasca doamna. Fetele lor sunt la Melania, mama Roxanei, ea se ocupa de copii.…