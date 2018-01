Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sâmbata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, tine sa "pricopseasca" România cu un "analfabet" la Educatie. "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopseasca România cu un guvern în care sunt destui…

- Rectorii a 30 de universitati sustin nominalizarea lui Valentin Popa ca ministru al Educatiei, intr-o scrisoare deschisa, considerand ca acesta este „un cadru didactic si cercetator de prestigiu”. „Cu o experienta de peste 25 de ani in educatie, domnul profesor Valentin Popa a parcurs toate etapele…

- Sorin Cimpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor, a apreciat ca Valentin Popa, propus in funcția de ministru al Educației, este un bun cunoscator al realitaților și mecanismelor din istemul de invațamant superior, dupa ce a condus Universitatea din Suceava cu rezultate foarte bune.

- Gestul de susținere explicita și solidara a rectorilor pentru un nou ministru al Educației este unul in premiera pentru spațiul romanesc. “Universitatea din Oradea impreuna cu universitatile care fac parte din consortiul ACADEMICA PLUS il sustin pe domnul Rector al Universitatii…

- Valentin Popa, propunerea PSD pentru functia de ministrul al Educatiei, este rectorul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava din primavara anului 2012. Acesta a fost sustinut pentru preluarea portofoliului de organizatia PSD Suceava, fiind votat de CEx in defavoarea Ecaterinei Andronescu.

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) isi afirma sustinerea pentru preluarea portofoliului Educatiei de catre Valentin Popa, rector al Universitatii din Suceava. "Determinarea lui Valentin Popa in bataliile duse impreuna pentru: accesul universitatilor la fonduri europene,…

- Consorțiul „Academica Plus” din care face și Universitatea Aurel Vlaicu din Arad susține propunerea alianței de guvernare pentru funcția de ministru al Educației, in persoana domnului Valentin Popa. Iata comunicatul oficial al consorțiului: „Rectorii universitaților care fac parte din Consorțiul ACADEMICA…

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, sambata, pe Valentin Popa, cel propus ca ministru al Educatiei in noul Guvern PSD-ALDE. Totul dupa ce pe internet a circulat un clip in care Popa face repetate greseli gramaticale. “Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care…

- Rectorul Universitatii "Ștefan cel Mare" Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a fost validat in Comitetul Executiv National al PSD pentru a prelua functia de ministru al Educatiei, unul dintre cele mai important portofolii din viitorul Guvern condus de premierul Viorica Dancila. ...

- O inregistrare video in care Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, face numeroase greseli de limba a aparut in mediul online la cateva ore de la anuntul privind includerea sa in Guvernului Dancila. El a facut și obiectul unui scandal monstru (AICI) intre președintele partidului,…

- Scandalul a pornit de la Valentin Popa, propunerea pentru ministerul Educatiei din partea organizației din Suceava, propunere susținuta de liderul PSD Liviu Dragnea, care intorcea astfel serviciul județelor ce l-au susținut in ultimele doua Cex-uri. Codrin Ștefanescu a susținut-o pe Ecaterina Andronescu.…

- Valentin Popa, desemnat de noul Guvern Dancila ministru al Educației surprinde la fiecare apariție. Prezența sa este urmata de numeroase gafe și greșeli gramaticale, iar „dovezile" ne trimit cu gandul la celebra maxima a lui Napoleon Bonaparte: „In politica, prostia nu este un handicap”.

- Valentin Popa, ministrul propus pentru portofoliul Educatiei, este din 2012 rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava. De la el a plecat scandalul Dragnea-Stefanescu. Primul l-a sustinut, al doilea a propus-o pe Ecaterina Andronescu.A

- Purtatorul de cuvant al PSD Suceava, deputatul Alexandru Radulescu, a transmis, astazi, ca este extrem de bucuros ca propunerea social democraților suceveni pentru funcția de ministru al educației, Valentin Popa, a fost validata de conducerea centrala a partidului pentru acest portofoliu in viitorul…

- Ecaterina Andronescu, fostul ministru al Educatiei, dar si vice PSD, a dezvaluit, al Antena 3, ca a trecut prin momente dificile, atunci cand a fost cerceratata de DNA. Politicianei i-au dat chiar lacrimile cand si-a amintit cum i-au spus unii, pe la spate.A

- Viorica Dancila a anuntat oficial modificarea structurii Guvernului. astfel, a infiintat un post de vicepremier pentru intarirea parteneriatelor strategice ale Romaniei, in special cu SUA. Nominalizarile- 1. Vicepremier – Viorel Stefan 2. Vicepremier si ministru al Mediului – Gratiela Leocadia Gavrilescu…

- Valentin Popa este favoritul pentru numirea ca ministru al Educației în Guvernul Viorica Dancila, înlocuindu-l pe recorderul gafelor și greșelilor gramaticale din Executivul Tudose, Liviu Pop.

- Senatorul Eugen Teodorovici a fost votat de Comitetul Executiv National al PSD pentru portofoliul Finantelor, in timp ce deputatul Lucian Sova a fost preferat pentru Transporturi, iar Sorina Pintea - la Sanatate, au precizat pentru AGERPRES surse politice. De asemenea, membrii CExN l-au…

- „Au fost consultari cu presedintii organizatiilor judetene, au fost propuneri, unele n-au fost acceptate de doamna Dancila. S-ar putea sa fie doua-trei domenii unde sa fie mai multe optiuni si se va transa prin vot, dar la fiecare propunere va fi vot nominal", a declarat Dragnea la intrarea in sediul…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat, astazi, ca organizația pe care o conduce il susține pe rectorul Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, pentru funcția de ministru al educației. Ioan Stan a precizat ca la ședința Comitetului Executiv al PSD,…

- Senatorul Ecaterina Andronescu a declarat, vineri, ca important este ca viitorul Guvern sa performeze si nu discutia despre revenirea sa in Executiv ca ministru al Educatiei. "Cred ca cel mai important este ca acest Guvern sa performeze. Este o dorinta pe care o exprim public ori de cate…

- Fost ministru al Educației, Ecaterina Andronescu a admis miercuri seara, la TVR, in contextul discuțiilor despre constituirea cabinetului Dancila, ca are in vedere acest portofoliu, deși nu deține informații din partid despre o asemenea ipoteza.

