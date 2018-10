Stiri pe aceeasi tema

- Conform Forbes, presedintele american se situeaza in prezent pe locul 259 in clasamentul celor mai mari averi americane, in scadere cu 11 locuri comparativ cu pozitia ocupata in 2017. Daca valoare activelor lui Trump este relativ echivalenta cu cea de anul trecut, comparativ cu anul 2015 (cand se…

- Mesajul de adio al fostului senator, un omagiu personal pentru America si poporul sau, a fost citit luni de Rick Davis, un prieten apropiat al lui McCain si purtatorul de cuvant al familiei acestuia.Referindu-se la cele mai mari calitati ale Statelor Unite, McCain a scris: "Ne slabim maretia…

- Disputa cu Washingtonul, provocata de retinerea de catre Turcia a unui pastor american, sub acuzatia de terorism, a agravat deprecierea lirei, care a scazut in acest an cu circa 38% fata de dolar. Lira a coborat marti la 6,2 unitati pentru un dolar, de la nivelul de 6,12 unitati, atins la inchiderea…

- Presedintele american Donald Trump nu va asista la funeraliile lui John McCain, la Washington, a anuntat luni un purtator de cuvant al senatorului republican, decedat sambata la varsta de 81 de ani, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a fost fotografiat colorand gresit steagul Statelor Unite, in timpul unei vizite efectuate alaturi de Melania Trump si secretarul pentru Sanatate si Resurse Umane, Alex Azar, la un spital de copii din statul Ohio, relateaza site-ul Business Insider.

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a acuzat pe fostul sau avocat Michael Cohen ca minte sub presiunea urmaririi penale, spunand ”povesti” legate de faptul ca el ar fi incercat sa cumpere tacerea a doua actrite care au sustinut ca au avut relatii intime cu acesta in campania din 2016, informeaza Associated…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca are incredere ca liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, va respecta angajamentul denuclearizarii, desi regimul de la Phenian a denuntat "stilul de gangster" al Washingtonului.

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca este "pregatit" pentru intalnirea fața in fața cu omologul sau rus, Vladimir Putin, glumind despre jurnaliștii care ii pun la indoiala lipsa de experiența și pregatire. "Putin este foarte pregatit, dar Trump va fi?", a spus el, amuzandu-se de intrebarile…