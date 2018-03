Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea care s-a abatut asupra țarii noastre nu a „paralizat” doar sistemul de invațamant. Saptamana aceasta, numarul donatorilor a scazut alarmant. Doctorii susțin ca ne confruntam cu oacuta criza de sange. Cei mai afectați sunt bolnavii a caror viața depinde de tranfuzii. Andreea Bianca Zidaru…

- Donald Trump a laudat incercarile lui Xi Jinpig de a fi presedinte pe viata in China, afirmand: “Poate o sa incercam si noi intr-o zi”, scrie The Guardian. Liderul autoritar al Chinei a preluat puterea in 2012 si era asteptat sa ramana presedinte pana in 2023. Insa, saptamana trecuta au aparut informatii…

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis o asistenta, sambata noapte, dupa care s-a sinucis, cei doi avand o relatie personala si motivul fiind unul de aceasta natura. „Cei doi s-au inchis in sala de tratamente si acolo a avut loc un conflict. Barbatul…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, care in prezent este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii, a implinit 88 de ani, sambata, urmand sa-si petreaca aniversarea acasa, alaturi de sotia sa, Nina Iliescu, si de prietenii apropiati. Fostul sef de stat, care este inculpat in dosarul…

- Gheorghe Vladau, fost președinte al Uniunii Judetene a Sindicatelor Libere (UJSL) Suceava, a incetat din viața, marți, 28 februarie, la varsta de 76 de ani, acesta infruntand de mai multe luni o boala pulmonara crancena.Gheorghe Vladau a condus intre 2004 și 2012 UJSL Suceava, preluand funcția de ...

- Nici n-a inceput anul bine și Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat deja o mica avere din tenis. Dupa victoria de la Shenzen și dupa finala de la Australian Open, romanca a strans o suma frumușica de bani. In primele luni ale anului, Simona Halep a reușit sa caștige 1.841.497 de dolari. Jucatoarea…

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluand agentia Yonhap, scrie agerpres.ro. Park, in varsta de 66 de ani,…

- Investitorii chinezi, reputati pentru superstitiile lor, au cumparat masiv luni pe bursele locale actiuni ale companiilor al caror nume contine cuvinte precum "imperial" sau "imparat", in momentul in care o schimbare constitutionala ar putea sa il faca pe Xi Jinping presedinte pe viata, scrie AFP.

- Anul trecut, pe 16 noiembrie, Andreea Banica a devenit mamica pentru a doua oara, dupa ce a adus pe lume un baietel sanatos tun. Viata ei s-a schimbat complet de atunci, iar vedeta traieste cea mai frumoasa perioada. Cantareața ia in calcul sa mai faca un copil, dar la momentul potrivit. Pana atunci,…

- E frumoasa, e deșteapta și are o cariera frumoasa, iar soarele pare ca a ramas pe strada ei și a partenerului sau de viața, Smiley. Și totuși, mulți clipesc de doua ori cand aud cați ani are Gina Pistol, pentru ca, datorita stilului de viața sanatos pe care il are, vedeta a reușit sa pacaleasca […]…

- Bianca Dragușanu este ferm convinsa ca femeia exista perfecta. Prezentatoarea TV a oferit și cateva norme de conduita dupa care partenerii trebuie sa se ghideze pentru a avea o viața de cuplu perfecta. „Și in viața de dincolo de pragul casei tale se cuvine sa fiți manierați. E valabil și pentru barbați…

- Crima din Chișinau a avut loc intr-un imobil din cartierul Telecentru. Viața actriței Anastasia Cecati a fost curmata de tatal copilului ei, la doar trei saptamani dupa ce a devenit mama. El și-ar fi parasit prima soție pentru ea, dar relația lor s-a degradat treptat. Ea se stabilise deja in Dubai,…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a criticat posturile Antena 3 si Romania TV, care au difuzat o stire falsa despre un presupus proces in care ar fi fost implicat. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, a scris, ironic, Ion Iliescu, pe blog. In urma cu cateva zile, Nina Iliescu, sotia fostului…

- Autor: Ion ILIESCU Intervin foarte rar in spațiul public. Discreția a fost alegerea mea. Daca fac asta acum, este pentru ca ma simt obligata cu o explicație colegilor mei de munca, atația cați mai sunt in viața. Este vorba despre o știre aparuta in Evenimentul Zilei, privitoare la cuantumul pensiei…

- Nina Iliescu a fost mereu o prezenta discreta, astfel ca publicul larg nu cunoaste foarte multe detalii despre viata fostei prime doamne a Romaniei. Sotia lui Ion Iliescu a activat intr-un domeniu despre care multi cred ca este mai degraba destinat barbatilor.

- Premierul Viorica Dancila l-a numit astazi pe Sorin Giuvelea la conducerea ANAF. Acesta a mai condus instituția pentru o perioada scurta, in perioada in care guvernul era condus de Sorin Grindeanu.

- Ion Iliescu intervine in scandalul momentului. Președinte de onoare al PSD scrie pe blogul sau, opinia pe care o are cu privire la scandalul dintre Putere și SPP, dupa ce liderii coaliției de guvernare, premierul...

- Gelu Diaconu, fostul președinte ANAF din perioada 2012-2016, reacționeaza la achitarea definitiva a fostului sau adjunct, Romeo Florin Nicolae. Diaconu amintește ca, imediat dupa ce fostul sau adjunct a fost pus sub urmarire penala, i-a cerut premierului Ponta sa il elibereze pe acesta din funcție.…

- Cuplul format din Kirsty Bertralli, fosta Miss UK, si sotul sau, are o avere estimata la 11,5 miliarde de lire sterline. Si cica ar fi cel mai bogat cuplu din Marea Britanie. Kirsty, impreuna cu sotul sau Ernesto detine o avere estimata la 11,5 miliarde de lire sterline, cei doi fiind cu mult mai instariti…

- Viorica Dancila ar putea lua lectii de engleza de la Ion Iliescu. Spre sfarsitul mandatului de presedinte, fostul presedinte a acordat un interviu postului american CNN in care anunta ce a facut Romania in domeniul luptei anticoruptie.

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- ”Azi dimineata in zori s-a stins din viata colegul meu de liceu, colaboratorul meu de la Senat si prietenul meu Andrei Alexandru. Era un om puternic, cu convingeri solide asa cum putini oameni mai intalnesti azi. Dar din pacate pentru el si pentru cei apropiati lui nu a reusit sa invinga in aceasta…

- George Weah și-a surclasat adversarul in al doilea tur de scrutin, cum o facea cu fundașii in cursele catre gol. Are o misiune teribila: sa scoata țara distrusa de razboaie din saracie, corupție și analfabetism. Unicul caștigator african al "Balonului de Aur" e, oficial, și primul sportiv profesionist…

- Seful Departamentului Logistica din cadrul Oil Terminal are o activitate laborioasa si in afara locului de munca principal. Potrivit celei mai recente declaratii de avere, Armando Traian Andresoiu, seful Departamentului Logistica din cadrul Oil Terminal, detine un teren agricol in Agigea Lazu , un apartament,…

- Vineri, 22 decembrie, se implinesc 28 de ani de la caderea comunismului din Romania. Fostul presedinte Ion Iliescu a scris un mesaj in acest sens pe blogul sau, transmitand ca in tara a avut loc o Revolutie, chiar daca multora nu le place sa o numeasca asa.

- Nascut la 17 decembrie 1905 d. 19 iulie 1993 , Dionisie M. Pippidi filolog clasic, istoric, arheolog si epigrafist face parte din panoplia numelor marcante ale istoriei Dobrogei, desi de bastina este oltean. A fost casatorit cu una dintre fiicele lui Nicolae Iorga, Liliana Iorga, fiul lor fiind, de…

- Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, a ajuns pe mana medicilor. Acesta a avut mai multe probleme de sanatate in ultimul timp. Iliescu a fost insotit de sotia lui, Nina Iliescu. Medicii i-au schimbat tratamentul fostului președinte, a marturisit, la Romania TV, soția lui Ion Iliescu.Citește…

- Presedinte al organizatiei de tineret a Aliantei pentru Restaurarea Monarhiei si autor al unei carti despre Regele Mihai, Tudor Visan-Miu (22 de ani) a vorbit pentru Adevarul despre cum vede el viitorul monarhiei si ce l-a motivat sa devina monarhist.

- Ultima apariție publica a fostului președinte Ion Iliescu a avut loc in vara acestui an. De atunci, acesta nu a mai ieșit din casa. In ultima perioada de timp, fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu, care a scazut șase centrimetri in inalțime in ultimii an i, nu a mai fost vazut in public. De altfel,…

- Profesorul, savantul si omul politic Alexandru Mosanu (19 iulie 1932 - 7 decembrie 2017) Vestea trista despre trecerea la cele vesnice a lui Alexandru Mosanu, profesor universitar, doctor habilitat in stiinte istorice, presedinte de onoare al Asociatiei Istoricilor din Republica Moldova, membru de onoare…

- Primul presedinte al Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Mosanu, s-a stins din viata in seara de joi, 7 decembrie, la varsta de 85 de ani. Alexandru Mosanu a avut o contributie enorma in istoria Republicii Moldova. Acesta a fost printre fondatorii Frontului Popular si cel care a influentat Legislativul…

- In ziua in care Regele Mihai a parasit aceasta lume foarte multi actanti ai scenei politice au ales sa transmita public mesaje de compasiune si de regret. Printre ei, si primul presedinte al Romaniei de dupa 1989. “Am aflat cu tristete vestea incetarii din viata a fostului suveran al Romaniei, Mihai…

- Fostul deputat Emil Putin, unul dintre politicienii marcanti ai Aradului postdecembrist, a decedat luni seara, dupa o grea suferinta. El a detinut functia de prim-vicepresedinte al PSDR si a fost deputat timp de doua mandate. Opunându-se fuziunii cu PDSR-ul lui Ion Iliescu,…