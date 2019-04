A divorțat, dar ține legatura cu fostele neveste. Așa se rezuma viața lui Ilie Nastase, care in toamna va face a cincea nunta. Fostul mare jucator de tenis se pregatește de alegerile europarlamentare, de pe 26 mai, și de nunta cu actuala partenera, Ioana, de pe 17 august, de la Constanța. ”Nasty” și-a depus declarația de avere, in perspectiva cursei pentru Parlamentul European din partea PUNR. In acte apare cu o datorie de 2,2 milioane de euro la Amalia Nastase, femeia de care a divorțat care s-o duca la altar pe Brigitte Sfat. Fara venituri de la Armata Pe Amalia, care se pregatește mutarea in…