Ce avere administreaza brokerii de pe Bursa de Valori Bucuresti si cati dintre ei reusesc sa faca profit

- Analistii Wood&Co., firma de brokeraj ceha prezenta si pe Bursa de Valori Bucuresti, anticipeaza o crestere de pana la 9% fata de pretul actual pentru actiunile Erste Bank, proprietarul BCR. Acestia au dat un pret tinta de 40,5 euro pentru o...

- Valoarea de piata a celor mai importante companii de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), incluse in indicele BET, s-a dublat in cei 10 ani care au trecut de la falimentul Lehman Brother. Intrarea in piata a unor companii precum Romgaz, Fondul...

- Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca incepand cu data de 01.09.2018, intra in vigoare noua structura organizatorica a societatii aprobata prin decizia Consiliului de Administratie.Potrivit unui document transmis catre Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu data de…

- Companiile de talie medie listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au reusit sa mentina o profitabilitate ridicata in primul semestru din acest an, insa, dupa rezultatele bune din 2017, multe nu au putut sustine aceasi dinamica a rezultatelor...

- Oil Terminal suspenda, incepand de luni, contractele individuale de munca ale salariatilor pentru o perioada de 10 zile lucratoare si va taia prima de Ziua Petrolistului, ca urmare a unei masuri de reducere a cheltuielilor, anunta compania intr un raport publicat pe site ul Bursei de Valori, potrivit…

- Ropharma a inregistrat un profit net in crestere cu 4% in primele sase luni din 2018 comparativ cu perioada similara a anului trecut, de la 2,6 milioane de lei, la 2,7 milioane de lei, potrivit rezultatelor financiare transmise catre Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Cifra de vanzari realizata…

- Romanii care au cumparat titluri de stat prin Programului Tezaur - editia Centenar le-ar putea tranzactiona sau folosi pe post de garantii bancare inainte de scadenta. In momentul in care a fost lansat programul, Ministerul de Finante a anuntat ca persoanele care cumpara titlurile de stat…

- Valoarea totala de piata a celor mai mari 100 de companii globale a crescut cu 15% comparativ cu anul trecut si a ajuns la 20.000 de miliarde de dolari, fapt ce reflecta o crestere de 11,5% a Indexului Global MCSI, arata studiul PwC Global Top 100. Statele Unite ale Americii revendica prima poziţie…