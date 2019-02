Ce avere a moştenit pisica lui Karl Lagerfeld, Choupette. Este unica moştenitoare FOTO Celibatar și fara copii, Karl Lagerfeld lasa in urma sa o pisica devenita celebra in ultimii ani, Choupette, o birmaneza pe care a adoptat-o in 2011, de la manechinul Baptiste Giabiconi. De altfel, Lagerfeld iubea atat de mult felina incat a spus despre Choupette, in 2013, ca ar lua-o de soție daca acest lucru ar fi legal. „Nu credeam ca ma voi indragosti atat de mult de o pisica", a declarat creatorul de moda intr-un interviu pentru CNN. Citeste Karl Lagerfeld, cauza mortii. Raportul medicilor in privinta decesului celebrului designer O veritabila muza pentru designerul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Karl Lagerfeld a murit la varsta de 85 de ani, potrivit presei din Franța. Designerul care a fost director creativ pentru casa de moda Chanel s-a stins dupa mai multe probleme de sanatate. Zvonurile ca Lagerfeld nu se simte bine au aparut in luna ianuarie a acestui an, dupa ce el a lipsit de la propriul…

- Henri de Orleans, conte de Paris și pretendent la tronul Franței, a murit la varsta de 85 de ani, luni, a anunțat fiul acestuia, Jean d'Orleans, potrivit closermag.fr, conform Mediafax.Fiul acestuia, Jean de Orleans, in varsta de 53 de ani, a publicat, luni, un mesaj pe contul sau de pe rețeaua…

- "In timp ce la Paris si in alte orase s-au constatat tensiuni si violente, am organizat impreuna cu reprezentantii fortelor noastre de securitate o videoconferinta cu prefectii din zona. Indemn pe toata lumea sa actioneze responsabil si sa respecte legea", a scris Castaner pe contul sau de Twitter.Politia…

- Ministrul de interne francez Christophe Castaner a facut apel sambata la "responsabilitate si la respectarea legii" dupa incidentele violente produse in timpul protestelor "vestelor galbene" la Paris si in alte orase din Franta, relateaza AFP si dpa, conform agerpres.ro. "In timp ce la Paris…

- Președintele american Donald Trump a sugerat, sambata, ca protestele antiguvernamentale din Franța, organizate de mișcarea "Vestelor Galbene", indica faptul ca oamenii nu vor sa plateasca sume mari de bani "pentru a proteja probabil mediul", scrie Mediafax. "Acordul de la Paris nu functioneaza…

- "Nu, dar o sa le vad, cum se spune, first hand probabil", a spus Iohannis, intrebat de un jurnalist daca a vazut violentele de la Paris. El a subliniat ca nu doreste sa comenteze aceste violente si nici daca se asteapta la o reactie la nivel european ca in cazul Romaniei, dupa manifestatia…

- "Rusine sa le fie celor care au atacat ofiterii de politie. Nu e loc pentru violenta in Franta", a scris presedintele pe Twitter. Scene de haos au fost inregistrate, sambata, pe Champs-Elysees, unde 8.000 de "veste galbene" s-au adunat pentru a protesta fata de scumpirea carburantilor si politica economica…

- Fortele de ordine franceze au recurs sambata la Paris la gaze lacrimogene si au folosit un tun cu apa pentru a dispersa miile de oameni care manifestau fata de cresterile pretului la carburant, asa-numitele ”veste galbene”, care incercau sa se apropie de Palatul Elysee, sediul Presedintiei, informeaza…