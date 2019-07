Ce au "sub capota" fondurile in care 300.000 de romani isi tin banii

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat duminica, la Antena3, calendarul exact al majorarii pensiilor și a explicat ca Executivul anticipa faptul ca Legea pensiilor va fi contestata la CCR. In plus, ministrul spune ca in bugetul pentru 2019 exista banii prevazuți pentru pensiile majorate.Se…

- Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, in cadrul dezbaterii organizate de DC Media Group "Health Romania: Totul despre radiografia sistemului de sanatate in 2019, ca Ministerul de Finanțe a prezentat la inceputul acestui an aceasta strategie despre cat se imprumuta, pentru ce se imprumuta, cat in…

- Ministerul Finantelor a lansat, vineri, patru noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie in cadrul Programului Tezaur, cu dobanzi variind intre 3,5% pe an si 5% pe an in functie de scadenta. Potrivit Prospectului de emisiune publicat de Ministerul Finanţelor, valoarea nominală a unui…

- Banii pentru taxa auto nu au fost restituti inca tuturor soferilor, in ciuda promisiunilor repetate ale Ministrului de Finante. Statul a alocat deja anul acesta 1,3 miliarde de lei pentru a da inapoi banii platiti de soferi in perioada 2007-2017. onuț Buliga a platit taxa auto in anul 2013 sub forma…

- Peste 100 de persoane vor alerga la primul semimaraton urban din Suceava: OSF Start Bucovina. Banii colectați din vanzarea biletelor vor fi folosiți pentru susținerea proiectelor sociale pentru comunitate. Termenul de inscriere in cursa a fost prelungit pana la data de 28 iunie 2018. Inscrierile se…

- Fondurile de pensii private Pilon II reprezinta cei mai mari investitori instituționali în piata de capital din România, a declarat, în exclusivitate, Lucian Anghel, președintele Bursei de Valori București.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat duminica, in municipiul Lupeni, ca banii din taxa de mediu, pe care proprietarii de masini au achitat-o la prima inmatriculare a autovehiculelor, va fi restituita celor in drept pana la sfarsitul lunii mai si ca ANAF va trebui sa emita pana…

- Romania ocupa primul loc in topul european al creșterii datoriei publice in PIB, conform datelor prezentate de Eurostat. In comparație cu al treilea trimestru al anului 2018, patru state membre au inregistrat o creștere a ponderii datoriilor la PIB la la sfarșitul celui de-al patrulea trimestru al anului…