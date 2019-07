Ce au stabilit PSD si ALDE pentru conducerea BNR

Stiri pe aceeasi tema

- UDMR a anuntat, vineri, ca-l propune pe Balint Csaba, de profesie economist, pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei. Audierea acestuia va avea loc marti. "Analistul macroeconomic al OTP Bank Romania, membru al Asociatiei Economistilor Maghiari din…

- Ambasada Republicii Moldova din Israel nu va fi transferata din Tel Aviv la Ierusalim, a declarat vineri premierul Maia Sandu. Cu privire la decizia precedentului executiv al premierului Pavel Filip privind mutarea ambasadei la Ierusalim, Maia Sandu nu a gasit niciun fel de document in acest…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB), institutie fundamentala a pietei de capital, saluta decizia Guvernului, care a modificat in sedinta de joi prevederile OUG 114 cu privire la Pilonul II de pensii astfel incat sa ofere conditii imbunatatite raportat la cadrul legal creat la finalul anului trecut, se spune…

- Prim-ministrul grec Alexis Tsipras a anuntat duminica seara ca va convoca alegeri anticipate in Grecia, in urma rezultatelor slabe obtinute de Partidul Syriza in cadrul alegerilor europarlamentare, relateaza Reuters. Partidul de centru-dreapta Noua Democratie s-a situat pe primul loc in Grecia…

- Boeing a finalizat actualizarea software a avioanelor 737 MAX, care sunt consemnate la sol din luna martie, dupa prabusirea a doua aeronave de acest tip intr-un interval de cinci luni. Producatorul de avioane a anuntat ca va oferi informatii suplimentare pentru a raspunde intrebarilor Administratiei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cere primului ministru sa acorde "o atentie sporita" prelungirii contractului de concesiune care ar permite consortiului format din companiile Exxon si OMV sa exploateze gazele din Marea Neagra, acesta spunand ca, in lipsa acestui contract, cele doua…

- Autoritatea electorala permanenta a publicat, marti, valoarea subventiilor primite in luna mai de catre partidele politice, cele mai mari de pana acum. Pe primul loc se afla PSD, care a primit de departe cei mai multi bani, adica 16.351.359,15 lei, deci aproape 3,5 milioane de euro.…

- Sectia pentru procurori din CSM a suplimentat joi ordinea de zi cu solicitarea procurorului general, Augustin Lazar (63 de ani), de eliberare din functie prin pensionare. UPDATE Sectia a aprobat cererea de pensionare depusa de procurorul general, au precizat surse din CSM, citate de agentiile…