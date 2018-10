Pana in prezent s-a reusit recuperarea a circa 420 milioane de lei, din suma sustrasa din sistemul financiar-bancar. Aceasta cifra nu include si mijloacele recuperate in urma activitatii BNM, care mentioneaza ca, din momentul retragerii licentelor de la cele trei banci, Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank, au fost recuperate 1,219 miliarde de lei, cu sumele care erau si pe conturi in momentul interventiei.