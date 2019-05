Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei engleze de fotbal FC Liverpool, germanul Jurgen Klopp, a salutat performanta "incredibila" reusita marti seara de elevii sai, care s-au calificat in finala Ligii Campionilor, pentru al doilea an consecutiv, dupa ce au invins cu scorul de 4-0 formatia spaniola FC Barcelona, la capatul…

- Liverpool s-a calificat neasteptat în finala Ligii Campionilor, marti seara, dupa ce a învins-o pe FC Barcelona cu un incredibil 4-0 (1-0), pe Anfield, în mansa secunda a semifinalelor. Au marcat: Divock Origi (7, 79), Georginio Wijnaldum (54, 56).

- Liverpool s-a calificat in finala Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a intors rezultatul din tur si a invins-o pe FC Barcelona cu 4-0 (1-0), pe Anfield, in mansa secunda a semifinalelor.

- Liverpool a caștigat returul semifinalei Ligii Campionilor cu Barcelona, scor 4-0 (0-3 in tur), și s-a calificat in a doua finala consecutiva. Dupa dezastru de pe Anfild, suporterii catalani au inceput sa ii ceara demisia antrenorului Ernesto Valverde. ...

- Liverpool a intors scoul din tur si a invins, marti, pe teren porpriu, cu scorul de 4-0 (1-0), pe FC Barcelona, in mansa a doua a semifinalelor Ligii Campionilor. Barcelona a castigat prima mansa cu 3-0, dar echipa antrenata de Jurgen Klopp merge in ultimul act, pentru al doilea sezon consecutiv. Anul…

- LIVERPOOL BARCELONA LIVE STREAM ONLINE VIDEO. Cuneyt Cakir (va arbitra meciul LIVERPOOL BARCELONA, ajutat de Bahattin Duran, Tarik Ongun (asistenți) - din Turcia; Felix Zwayer (VAR), Sascha Stegemann (asistent VAR) - din Germania); Artur Dias (al patrulea oficial) - din Portugalia. DIGI SPORT si TELEKOM…

- LIVERPOOL - BARCELONA // Deși pornește cu un handicap de trei goluri in returul din semifinalele Ligii Campionilor, Liverpool spera la un „comeback" in fața Barcelonei. Cele doua echipe se intalnesc in aceasta seara, de la ora 22:00, pe Anfield. Inaintea acestei intalniri, Jurgen Klopp s-a aratat plin…

- Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a vorbit din nou despre confruntarea de miercuri cu Barcelona, din semifinalele Ligii Campionilor. Partida se joaca de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Tehnicianul e ingrijorat cu privire la lungimea terenului…