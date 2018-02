Ce au postat vedetele pe rețelele de socializare de Valentine’s Day 2018 De Valentine’s Day 2018, vedetele din Romania și-au declarat iubirea pe rețelele de socializare sau au postat mesaje și fotografii cu tenta romantica. Iata cateva dintre acestea! Vezi și – Vin roșu sau șampanie? Vedetele spun cum petrec Ziua Indragostiților! Valentina Pelinel a primit un buchet impresionant de trandafiri Valentina Pelinel (37 ani) a postat pe Instagram o fotografie cu un buchet de trandafiri in forma de inima, dar nu a menționat cine i l-a trimis. Cei care o urmaresc l-au felicitat insa pe misteriosul expeditor al buchetului. A post shared by Valentina Pelinel (@valentinapelinel)… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vin roșu sau șampanie? Vedetele din Romania au vorbit cu Unica.ro despre Ziua Indragostiților! De Ziua Indragostiților, Cornel Ilie de la Vunk ar bea vin roșu, pentru ca șampania i se pare cam… kitsch. „Vinul roșu macar are niște nuanțe acolo – poate fi sec, dulce sau poate dintr-o colecție, de casa“,…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni legate…

- In 17 septembrie 2016, Rahimi a amplasat doua bombe in Manhattan. Doar una dintre ele a explodat si a ranit 31 de oameni. A fost primul atentat la New York, dupa cele din 11 septembrie 2011. Rahimi, in varsta de 30 de ani, a intrat in Statele Unite in 1995, impreuna cu familia, si a obtinut…

- 'Vom face ca tarile care profita de SUA sa plateasca. Unele dintre ele sunt asa-numiti aliati, dar nu ne sunt aliati in domeniul comertului', a afirmat presedintele republican in cadrul unei reuniuni pe tema infrastructurii cu mai multi responsabili, la care a participat si presa.El a facut…

- Programul Loteria Vizelor, drumul catre visul american pentru multi romani, a devenit obsesia presedintelui Donald Trump. Liderul de la Casa Alba denunta public de fiecare data acest sistem, prin care zeci mii de oameni au putut sa se stabileasca alaturi de familie in Statele Unite ale Americii. Presedintele…

- Adelina Pestritu a plecat in America, mai precis la New York, acolo unde urmeaza sa mearga la o intalnire cu celebrul Philipp Plein. "Deci, vreau sa va spun ca iubesc orasul asta. Sunt indragostita maxim de el, m-as muta oricand in New York. Bine, si in Miami, e un pic mai cald decat aici.…

- Din pacate veștile despre soarta marii artiste Gigi Marga, cantareața care a incantat multe generații de romani, nu sunt tocmai bune. La aproape 89 de ani solista a fost gasita mai mult moarta decat vie, in condiții inumane, aproape imobilizata in apartamentul in care locuia cu chirie in Woodside, New…

- Bursa de la New York a avut o luni neagra, ce a dat frisoane investitorilor si brokerilor pe pietele financiare, iar prabusirea cotatiilor "a declansat" toate alarmele in Statele Unite, relateaza BBC Mundo, citat de Agerpres. Indicele Dow Jones de Industriales a încheiat sesiunea la…

- Joi dimineața, polițiștii de la DIICOT Cluj, insoțiți de agenți de la celebra Agenție Antidrog (DEA) din Statele Unite, au descins la domiciliile mai multor clujeni acuzați ca au pus la cale o rețea care a vandut in SUA, droguri de mare risc in valoare de 55 de milioane de lei.

- Astazi dimineața, ora Romaniei, intr-o fastuoasa conferința de presa ce a avut loc la New York, boxerul roman Ronald Gavril s-a contrat cu americanului David Benavidez, pe care il va intalni din nou in ring, pe 17 februarie, in Las Vegas. Este revanșa acordata sportivului de origine romana dupa ce,…

- Gradina Zoologica din Cincinnati, un oras din statul american Ohio, a sarbatorit cu mare pompa, miercuri, implinirea unui an de la venirea pe lume a hipopotamului Fiona, o veritabila vedeta pe retelele de socializare, a carei nastere prematura din 2017 a emotionat milioane de internauti din Statele…

- O familie din Statele Unite traiește alaturi de 14 urși pe care i-a crescut inca de cand erau pui. Monica Welde și fiul ei, Johnny, din Bearadise Ranch, Florida, traiesc alaturi de cele 14 animale care cantaresc impreuna peste 1.000 de kilograme.

- Oana Zavoranu nu mai tace. Vedeta a scris din nou un mesaj dur pe contul de socializare, in care face referire la vedetele care se machiaza in exces și la cele care promoveaza anumite produse. Oana Zavoranu s-a dezlanțuit din nou in mediul virtual. Mesajul ei a starnit reacții neașteptate in randul…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti…

- Putem spune ca Liviu Dragnea are cu ce se lauda. La capitolul DISTINCTII aflam ca are si un Oscar. Bine, trebuie mentionat ca nu l-a primit din postura de vedeta hollywoodiana, ci pentru merite deosebite datorita activitatii sale in slujba comunitatii. DISTINCTII "Cetatean de onoare al Leon County",…

- Ally Parker trece printr-o drama incredibila, iar femeia a surprins intr-o poza un moment sfașietor la care milioane de oameni au solidarizat cu durerea ei. Citește și: Ce decizie sfașietoare au luat parinții unei adolescente care și-a curmat viața Braylynn, fiica de numai cinci ani a lui Ally Parker…

- Artiști de seama ai muzicii romanești, Irina Loghin, Maria Dragomiroiu și Paul Surugiu Fuego au ajuns …pana langa Casa Alba, dar și la Capitoliul Statelor Unite ale Americii, sediul guvernului celui mai important stat din lume. Chiar daca Donald Trump nu a fost anunțat de alaiul artiștilor noștri, vedetele…

- Gica Hagi are de ce sa fie mandru de fiica sa. Aceasta a plecat in America, in urma cu trei ani, pentru a-și realiza visul. Recent, Kira Hagi a fost premiata in Los Angeles și a reușit sa termine cu brio Academia de Teatru și Film „New York” din L.A. Fiica lui Gica Hagi a știu tot timpul ce vrea de…

- Coasta de est a Statelor Unite este amenințata de un fenomen meteo extrem, numic chiar „ciclon-bomba”. Meteorologii au emis avertismente de vreme severa, in timp ce in anumite zone s-au inregistrat temperaturi extrem de scazute, relateaza BBC News Coasta de est a Statelor Unite a fost deja lovita de…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari, informeaza UPI. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la…

- Ceremonia a fost o surpriza, oficiata de Steve Harvey și transmisa live, din Times Square, pe un post TV american Pentru ea, noaptea de Revelion chiar a fost una de neuitat. Ar fi trebuit sa fie o noapte in care transmitea live, alaturi de Steve Harvey, pentru Fox TV. Dar n-a fost doar atat. Ea și iubitul…

- Actrița Anca Sigartau a comentat pe marginea perioadelor dificile prin care a trecut in viața, maturisind ca mereu a avut incredere in Dumnezeu. Anca Sigartau, care a avut parte de un mare moment de cumpana in urma cu ani, cand medicii nu i-au mai dat șanse sa traiasca , este o cunoscuta actrița din…

- Emmanuel Mensah a fost un imigrant din Ghana care este considerat eroul incendiului izbucnit joi noaptea in cartierul Bronx din New York. El a salvat patru persoane din cladirea in flacari, iar cand s-a intors dupa a cincea a fost prins de capcana focului și și-a pierdut viața, scrie The Independent.…

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, regalitațile suedeze au facut public un filmuleț inedit, in care Prințesa Estelle și Prințul Oscar apar jucandu-se, alaturi de parinții lor, in zapada, dar și pregatindu-se pentru sarbatorile de iarna. Fotografie inedita. Familia Prințesei Moștenitoare Victoria Surpriza…

- Angelina Jolie revine in atenția publicului, dupa ce a starnit ingrijorare cu greutatea ei. Vedeta a avut o apariție spectaculoasa in cadrul unei gale din New York, unde a mers alaturi de patru dintre cei șase copii ai sai. Angelina Jolie a participat la decernarea premiilor Asociatiei Corespondentilor…

- Pentru a puncta cei 40 de ani de la premiera filmului „Saturday Night Fever”,Gianluca Mech a organizat petrecerea lunii la New York. Peste 300 de invitati si jurnalisti de la cele mai importante posturi de televiziune din Statele Unite au participat la party-ul organizat de Gianluca si au intrat „in…

- Gruparea Stat Islamic a amenintat ca vor urma atacuri in SUA ca raspuns la decizia administratiei lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, conform unuia dintre conturile de pe retelele sociale ale gruparii, noteaza Reuters.Intr-un mesaj postat pe platforma Telegram…

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa identifice familia lui Akayed Ullah, tanarul care a incercat sa comita un atentat in New York, relateaza Reuters. Acesta a mers la o autogara din apropiere de Times Square, unde a detonat un dispozitiv exploziv legat de el. Trei oameni au fost raniți in deflagrație.…

- Presedintele american, Donald Trump, a chemat luni, la cateva ore dupa atentatul de la New York, soldat cu trei raniti, la reformarea unui sistem de imigrare "lax" care "permite prea multor oameni periculosi" sa intre in Statele Unite, transmite AFP.Subliniind ca barbatul arestat in acest…

- Politia din New York a anuntat luni ca a arestat un suspect in urma exploziei produse luni la Port Authority, unul din cele mai aglomerate terminale de transport din centrul Manhattanului, la orele de varf ale diminetii, relateaza Reuters si AFP. Explozia, care potrivit presei, ar fi fost provocata…

- O explozie a avut loc in apropiere de o stație de autobuz din New York. Deflagrația ar fi avut loc in apropiere de Times Square, relateaza BBC News. UPDATE 15.10: Presa americana scrie ca ar putea sa fie vorba despre un atentat sinucigaș. Informația nu a fost insa confirmata de autoritați. Cel puțin…

- Puțini romani se pot lauda cu o cariera de succes la Hollywood. Printre ei este o brașoveanca, Ramona Garcea, care lucreaza cu faimosul producator Chuck Lorre. Acesta se afla in spatele unor producții cunoscute și indragite și la noi, cum ar CSI New York , Teoria Big bang sau Doi barbați și jumatate.…

- Aseara, invitatii quiz show-ului Pe bune?!, Ana Maria Branza, multipla campioana la spada, si actorul Alexandru Unguru, impreuna cu cei doi capitani, Cosmin Natanticu si Costi Dita, au raspuns provocarilor date de Andi Moisescu, s-au distrat, au jucat in echipa si au luptat pentru sustinatorii lor.…

- "Astazi, misiunea americana de pe langa ONU l-a informat pe secretarul general ca Statele Unite iși incheie participarea lor la Pactul mondial privind migrația", indica un comunicat al reprezentanței diplomatice a SUA. In septembrie 2016, cei 193 de membri ai Adunarii Generale a ONU au adoptat…

- Andi Moisescu formeaza un cuplu cu Olivia Steer si se bucura impreuna de cei doi copii pe care ii au impreuna. Inainte de a-si cunoaste sotia, prezentatorul a avut o relatie frumoasa, de cinci ani, cu o femeie care, intre timp, a devenit milionara in euro.

- Andreea Banica a fost protagonista unui accident stupid pe scena cu unul dintre dansatori. Andreea Banica nu bea apa. Vedeta a dezvaluit cu ce sirop naturist se hidrateaza "In urma unui mic accident am ajuns la doctor. Un dansator a "dansat" prea mult (mi-a lovit microfonul) si mi-a…

- Presedintele american Donald Trump a gratiat deja curcanul cu ocazia Zilei Recunostintei, care va fi sarbatorita joi in Statele Unite, iar sotia sa Melania a primit luni bradul de Craciun la Casa Alba. Cuplul prezidential american a grabit festivitatile pentru a ajunge la Mar-a-Lago (Florida).

- Regina Elisabeta a II-a și prințul Philip sarbatoresc 70 de ani de mariaj. Cuplul regal a marcat aceasta ocazie speciala, respectiv nunta de platina, cu un portret oficial, care a fost dat publicitații de Palatul Buckingham. Regina Elisabeta a II-a și prințul Philip s-au casatorit pe 20 noiembrie 1947…